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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (13 Mayıs 2017)

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 02:48:50

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (13 Mayıs 2017)
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    Sezonun ilk açıkhava festivali Parkfest, 13.00’te Küçükçiftlik Park’ta... Sahnedeki isimler: Unkle, Koop, Jakuzi, Lola Marsh, Anna RF, Vilette ve Monality olacak

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (13 Mayıs 2017)
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    Nemeth Quartet, ‘Bahar Esintisi’ temalı konserle 11.00’de Pera Palace Hotel Jumeirah Grand Pera Balo Salonu’nda olacak. 

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (13 Mayıs 2017)
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    Dünyaca ünlü flütist Emmanuel Pahud’un yer aldığı Les Vents Français grubu, usta piyanist Eric Le Sage ile 20.00’de CRR sahnesinde bir araya gelecek

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (13 Mayıs 2017)
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    Nev, 22.30 itibarıyla KadıköySahne’de bir konser verecek.

  • 5 Bu hafta ne yapsak? (13 Mayıs 2017)
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    Sakıp Sabancı Müzesi 15. yıl kutlamaları programında 12.30 ve 15.00’te Bora Çeliker ile Blues ve 19.30’da ise Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars konseri yer alacak.

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