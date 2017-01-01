Bu hafta ne yapsak? (13 Mayıs 2017)

Sezonun ilk açıkhava festivali Parkfest, 13.00’te Küçükçiftlik Park’ta... Sahnedeki isimler: Unkle, Koop, Jakuzi, Lola Marsh, Anna RF, Vilette ve Monality olacak
Nemeth Quartet, ‘Bahar Esintisi’ temalı konserle 11.00’de Pera Palace Hotel Jumeirah Grand Pera Balo Salonu’nda olacak.
Dünyaca ünlü flütist Emmanuel Pahud’un yer aldığı Les Vents Français grubu, usta piyanist Eric Le Sage ile 20.00’de CRR sahnesinde bir araya gelecek
Nev, 22.30 itibarıyla KadıköySahne’de bir konser verecek.
Sakıp Sabancı Müzesi 15. yıl kutlamaları programında 12.30 ve 15.00’te Bora Çeliker ile Blues ve 19.30’da ise Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars konseri yer alacak.