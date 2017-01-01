Bu hafta ne yapsak? (14 Mayıs 2017)

Candan Erçetin güçlü sesiyle 16.00’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak.
Sait Halim Paşa Yalısı’nda 11.00’de başlayacak Siemens Ev Aletleri ile Caz Eşliğinde Anneler Günü Brunch’ında Neşet Ruacan, Emin Fındıkoğlu ve Meltem Ünel’den oluşan trio sahnede olacak.
Athena, sevilen şarkılarıyla VillageFest ile Marma Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde olacak.
ANKARA-21. Uluslararası Ankara Caz Festivali kapsamında Janusz Szprot Quartet & Yahya Dai, Kahvaltı’da Caz ile 11.00’de Samm’s Bistro’da... Social Inclusion Band konseri 16.00’da solist Dilek Sert Erdoğan eşliğinde Türk Armoni Yıldızları Orkestrası ise 20.00’de Tepe Prime sahnesinde olacak.
ANKARA-Alternatif müziğin iki sevilen ismi Kalben ve Mabel Matiz 18.00’de ODTÜ MD Vişnelik’te.