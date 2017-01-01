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Bu hafta ne yapsak? (14 Mayıs 2017)

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 03:07:52 HABERTURK.COM

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (14 Mayıs 2017)
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    Candan Erçetin güçlü sesiyle 16.00’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak. 

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (14 Mayıs 2017)
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    Sait Halim Paşa Yalısı’nda 11.00’de başlayacak Siemens Ev Aletleri ile Caz Eşliğinde Anneler Günü Brunch’ında Neşet Ruacan, Emin Fındıkoğlu ve Meltem Ünel’den oluşan trio sahnede olacak. 

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (14 Mayıs 2017)
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    Athena, sevilen şarkılarıyla VillageFest ile Marma Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde olacak. 

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (14 Mayıs 2017)
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    ANKARA-21. Uluslararası Ankara Caz Festivali kapsamında Janusz Szprot Quartet & Yahya Dai, Kahvaltı’da Caz ile 11.00’de Samm’s Bistro’da... Social Inclusion Band konseri 16.00’da solist Dilek Sert Erdoğan eşliğinde Türk Armoni Yıldızları Orkestrası ise 20.00’de Tepe Prime sahnesinde olacak.

  • 5 Bu hafta ne yapsak? (14 Mayıs 2017)
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    ANKARA-Alternatif müziğin iki sevilen ismi Kalben ve Mabel Matiz 18.00’de ODTÜ MD Vişnelik’te. 

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