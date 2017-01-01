Bu hafta ne yapsak? (17 Mayıs 2017)

CRR Konser Salonu sahnesi, 20.00’de Nail Yavuzoğlu şefliğinde ger- çekleşecek olan CRR Caz Orkestrası konserini ağırlayacak. Solist Selen Beytekin.
Wepublic Akustik konserler serisinde dinleyiciyle buluşacak Can Bonomo’nun sahnesine konuk olarak Fatma Turgut eşlik edecek. Konser ücretsiz.
ANKARA-Hakan Başar konseri 21. Uluslararası Ankara Caz Festivali kapsamında saat 20.00’de Next Level’da. Karsu ise 20.30’da dinleyici karşısında olacak.
İZMİR- Senfonik rock grubu Haggard’ın adresi İzmir Arena sahnesi. Konser 22.00’de.