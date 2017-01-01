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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (17 Mayıs 2017)

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 03:34:07

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (17 Mayıs 2017)
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    CRR Konser Salonu sahnesi, 20.00’de Nail Yavuzoğlu şefliğinde ger- çekleşecek olan CRR Caz Orkestrası konserini ağırlayacak. Solist Selen Beytekin.

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (17 Mayıs 2017)
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    Wepublic Akustik konserler serisinde dinleyiciyle buluşacak Can Bonomo’nun sahnesine konuk olarak Fatma Turgut eşlik edecek. Konser ücretsiz.

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (17 Mayıs 2017)
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    ANKARA-Hakan Başar konseri 21. Uluslararası Ankara Caz Festivali kapsamında saat 20.00’de Next Level’da. Karsu ise 20.30’da dinleyici karşısında olacak.

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (17 Mayıs 2017)
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    İZMİR- Senfonik rock grubu Haggard’ın adresi İzmir Arena sahnesi. Konser 22.00’de.

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