Bu hafta ne yapsak? (18 Mayıs 2017)

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 03:43:29 | Güncelleme: 03:46:44
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BİFO, sezonun finalini olağanüstü solistler ve göz alıcı bir programla yapıyor. Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium, saat 20.00’de ‘Fırtınadan Aydınlığa’ konserini ağırlayacak; şef Ludovic Morlot, soprano Dorothea Röschmann, tenor Ian Bostridge.
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My Winehouse: A Tribute to Amy Winehouse konseriyle Laura Jane Butler, Dorock XL sahnesinde.
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İstanbul Arabesque Project konseri 22.00’de IF Performance Hall Ataşehir’de
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Kronos Quartet konseri saat 20.00’de CRR Konser Salonu’nda