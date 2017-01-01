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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (18 Mayıs 2017)

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 03:43:29

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (18 Mayıs 2017)
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    BİFO, sezonun finalini olağanüstü solistler ve göz alıcı bir programla yapıyor. Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium, saat 20.00’de ‘Fırtınadan Aydınlığa’ konserini ağırlayacak; şef Ludovic Morlot, soprano Dorothea Röschmann, tenor Ian Bostridge.

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (18 Mayıs 2017)
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    My Winehouse: A Tribute to Amy Winehouse konseriyle Laura Jane Butler, Dorock XL sahnesinde.

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (18 Mayıs 2017)
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    İstanbul Arabesque Project konseri 22.00’de IF Performance Hall Ataşehir’de

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (18 Mayıs 2017)
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    Kronos Quartet konseri saat 20.00’de CRR Konser Salonu’nda

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