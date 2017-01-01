Bu hafta ne yapsak? (18 Mayıs 2017)

1 | 4

BİFO, sezonun finalini olağanüstü solistler ve göz alıcı bir programla yapıyor. Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium, saat 20.00’de ‘Fırtınadan Aydınlığa’ konserini ağırlayacak; şef Ludovic Morlot, soprano Dorothea Röschmann, tenor Ian Bostridge.