İstanbul'dan Chick Corea geçti

Günümüz caz standartlarını belirleyen isimlerden biri olan ABD’li efsanevi caz/füzyon piyanisti ve besteci Chick Corea yeniden İstanbul’a geldi, cazseverleri ritmiyle kucakladı. Müzikteki 50 yılını sayısız Downbeat ve 22 Grammy ödülüyle taçlandıran Corea, dün akşam davulcu Brian Blade ve Porto Rikolu kontrbasçı Eddie Gómez’le beraber Garanti Caz Yeşili Konserleri kapsamında Zorlu PSM Caz Festivali’nde yine harikaydı. Sahneye çıkmadan önce de sorularımızı yanıtladı...

Daha önce birçok yetenekli müzisyenle çalıştınız ve şimdi İstanbul’a yine işlerinde çok çok iyi olan müzisyenlerle geldiniz. Böyle bir atmosferde, hepiniz beraberken nasıl bir potansiyel ortaya çıkıyor?

Eddie Gomez ve Brian Blade ile oluşturduğumuz bu trio gerçekten çok özel. Şu ana kadar birçok turnede beraber çaldık ve artık trio’muz ‘bir’ oldu. Eddie ve Brian ile geçmişimiz epey eskiye dayanıyor; dolayısıyla bu geçmişe dayanan geniş bir repertuvarımız var. Performanslarımızda sık sık Thelonius Monk, Bud Powell, Bill Evans ve Miles Davis gibi bize yol gösteren ustaları müzik aracılığıyla sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.

İnternette çevrimiçi atölyeler düzenliyorsunuz. Böyle bir eğitim sistemi sizce müzik söz konusu olduğunda düzgün bir şekilde işliyor mu?

Kendi workshop’larıma “eğitim sistemi” demezdim. Daha çok müzisyenler ve müzikle ilgilenen insanlar için bir buluşma alanı yaratıyorum. Aslında yapmaya çalıştığım şey, kendi deneyimlerimi dünyanın her yanından gelen müzisyen arkadaşlarımla paylaşmak. Özellikle genç müzisyenleri hayal güçlerini kullanmaları ve kendi değerlerine güvenmeleri konusunda cesaretlendirmeyi mühim buluyorum ve bunu yapmayı istiyorum.

Scientology müziğinizi nasıl etkiledi? Size müzikal anlamda farklı bir kapı açtı mı?

Bu tür sorular epey geliyor. Scientology düşüncesi hayatımda büyük bir önem taşırdı. Şimdi daha kendi halimde devam ediyorum. Hubbard’ın Dianetics adlı kitabını 1968’de okumuştum. Müzikal anlayışı, hayatın genelindeki anlayışı ve yetkinliklerinden ayrı tutulamaz. Her iki alanda da sürekli olarak kendimi geliştirebiliyorum.

Röportajlarınızda her zaman iyi bir müzik insanı olmanın çok çalışmaktan geçtiğini, siz 18 saat çalıştıysanız 20 saat çalışan başka birinin sizi geçebileceğini söylersiniz. Şimdi bunun gerçekten mümkün olduğunu düşünüyor musunuz?

Bunu yanıtlamak güç ancak şu an geldiğim noktaya gelmem çok uzun zamanımı aldı. Çok çalıştım elbette ve

birçok efsane müzisyenle çalışma fırsatını buldum. Vizyonumu genişletmeye çalıştım. Her zaman yeni projeler

gerçekleştirmekten mutluluk duydum. Bu yol beni bir yere getirdi, başkasına da aynı şekilde cömert davranır mı, bilemiyorum.

75 yaşındasınız, hâlâ çok sıkı çalışıyorsunuz? Hiç başka bir plan yapmadınız mı?

Eskiye dönüp kayıtlarımı hiç dinlemem. Yenileri eskilerle kıyaslamaktan hoşlanmıyorum.

Benim için önemli olan sürekli yaratmak. Geçmişe çok seyrek bakıyorum ve her zaman geleceğe dönük projeler üretmeye çalışıyorum. Ondan şimdilik durmak gibi bir planım da yok.

Bu sizin İstanbul’a ilk gelişiniz değil. Konserlerinizde alkışlar susmak bilmedi.

İstanbul’a yeniden gelmek bizim için büyük bir zevk. Konserlerde müziğe gerçekten duyarlı olan dinleyicileri

görmekten her zaman çok mutlu olmuşumdur. Mutluyuz... İlginiz ve sorularınız için teşekkür ediyorum.