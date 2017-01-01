BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

En İyi Film; Aşıklar Şehri
En İyi İngiliz Film; Ben, Daniel Blake
En İyi Yönetmen; Damien Chazelle - Aşıklar Şehri
En İyi Yabancı Film; Saul'un Oğlu
En İyi Belgesel; 13th
En İyi Animasyon Filmi; Kubo ve Sihirli Telleri
En İyi Özgün Senaryo; Yaşamın Kıyısında
En İyi Uyarlama; Lion
En İyi Erkek Oyuncu; Casey Affleck (Yaşamın Kıyısında)
En İyi Kadın Oyunucu; Emma Stone (Aşıklar Şehri)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu; Dev Patel (Lion)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu; Viola Davis (Fences)
En İyi Müzik; Aşıklar Şehri
En İyi Kurgu; Hacksaw Ridge
En İyi Yapım Tasarımı; Fantastik Canavarlar Nelerdir ve Nerede Bulunurlar?
En İyi Ses; Arrival
En İyi Özel Efektler; Orman Çocuğu