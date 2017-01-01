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KÜLTÜR-SANAT

BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:26:03

  • 1 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu
    1 | 17

    En İyi Film; Aşıklar Şehri

  • 2 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu
    2 | 17

    En İyi İngiliz Film; Ben, Daniel Blake

  • 3 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu
    3 | 17

    En İyi Yönetmen; Damien Chazelle - Aşıklar Şehri

  • 4 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu
    4 | 17

    En İyi Yabancı Film; Saul'un Oğlu

  • 5 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu
    5 | 17

    En İyi Belgesel; 13th

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