Küresel ısınma, patlamadan önce etkisiz hale getirilmesi gereken hassas bir bomba.
Bu konu hakkında farkındalık yaratmak için İtalyan sanatçı Lorenzo Quinn, 2017 Venedik Sanat Bienali'nde anıtsal bir heykel inşa etti.
Quinn çalışmalarında insan vücudu parçalarını bir araya getirmesiyle tanınan bir sanatçı ve bu çalışmasında da yine elleri kullanarak tarzının dışına çıkmadı.
Titled Support adı verdiği çalışmasında, Ca 'Sagredo Hotel'i desteklemek için bir kanaldan yükselen iki büyük eli tasvir ediyor.
Lorenzo Quinn, Halcyon Galeri'ye verdiği bir demeçte "Venedik, yüzyıllar boyunca kültürlere ilham kaynağı olan yüzen bir sanat şehridir. Bunu sürdürmek için bizim kuşağımızın ve gelecek kuşağın desteğine ihtiyaç var. Çünkü iklim değişikliği ve zaman kaybı tehdidi altındayız" açıklamasında bulundu.