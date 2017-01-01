ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
KÜLTÜR-SANAT

Bu eller dünyayı kurtarıyor

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:22:45 HABERTURK.COM

İtalyan sanatçı Lorenzo Quinn küresel ısınmaya dikkat çekmek için kolları sıvadı

  • 1 Bu eller dünyayı kurtarıyor
    1 | 7

    Küresel ısınma, patlamadan önce etkisiz hale getirilmesi gereken hassas bir bomba. 

  • 2 Bu eller dünyayı kurtarıyor
    2 | 7

    Bu konu hakkında farkındalık yaratmak için İtalyan sanatçı Lorenzo Quinn, 2017 Venedik Sanat Bienali'nde anıtsal bir heykel inşa etti.

  • 3 Bu eller dünyayı kurtarıyor
    3 | 7

    Quinn çalışmalarında insan vücudu parçalarını bir araya getirmesiyle tanınan bir sanatçı ve bu çalışmasında da yine elleri kullanarak tarzının dışına çıkmadı.

  • 4 Bu eller dünyayı kurtarıyor
    4 | 7

    Titled Support adı verdiği çalışmasında, Ca 'Sagredo Hotel'i desteklemek için bir kanaldan yükselen iki büyük eli tasvir ediyor.  

  • 5 Bu eller dünyayı kurtarıyor
    5 | 7

    Lorenzo Quinn, Halcyon Galeri'ye verdiği bir demeçte "Venedik, yüzyıllar boyunca kültürlere ilham kaynağı olan yüzen bir sanat şehridir. Bunu sürdürmek için bizim kuşağımızın ve gelecek kuşağın desteğine ihtiyaç var. Çünkü iklim değişikliği ve zaman kaybı tehdidi altındayız" açıklamasında bulundu.

    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000