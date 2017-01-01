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Lorenzo Quinn, Halcyon Galeri'ye verdiği bir demeçte "Venedik, yüzyıllar boyunca kültürlere ilham kaynağı olan yüzen bir sanat şehridir. Bunu sürdürmek için bizim kuşağımızın ve gelecek kuşağın desteğine ihtiyaç var. Çünkü iklim değişikliği ve zaman kaybı tehdidi altındayız" açıklamasında bulundu.