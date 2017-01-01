1- Nu couche, Amedeo Modigliani
1015 yılında 170,4 milyon dolara satıldı.
Modigliani’nin ‘No couche’si (1917-1918) New York’taki müzayedede Çinli milyarder Liu Yiqian tarafından satın alındı.
2- Les Femmes d’Alger, Version O, Pablo Picasso
2015 yılında 179,3 milyon dolara satıldı.
Pablo Picasso'nun 1955 yılında tamamladığı bu eseri, çıplak cariyeleri kübist bir bakış açısıyla yansıtıyor.
3- Walking Man, Alberto Giacometti
Alberto Giacometti’nin bir başka bronz heykeli, Londra’daki Sotheby’s Müzayede Evi’nden 100 milyon dolardan fazla bir fiyata alıcı buldu. Heykelin bugünkü sahibi Brezilyalı Lily Safra.
4- Silver Car Crash, Andy Warhol
Kasım 2013 yılında 105,4 milyon dolara satıldı.
2013 kasımında New York’taki Sotheby’s’de açık artırmaya çıktı. Alıcısının adı açıklanmadı. Bu pop-art sanatçının şimdiye kadar bir açık artırmada satılan en pahalı eseri oldu.
5- Three Studies of Lucian Freud, Francis Bacon
2013 yılında 142,4 milyon dolara satıldı.
İrlandalı ressam Fancis Bacon, üç parçadan oluşan bu eserini 1969’da yaptı. Çalışmalarında insan vücudunu konu alıyor.