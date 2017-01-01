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KÜLTÜR-SANAT

Dünyanın en pahalı sanat eserleri

16 Mayıs 2017 Salı, 11:11:37

  • 1 Dünyanın en pahalı sanat eserleri
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    1- Nu couche,  Amedeo Modigliani

    1015 yılında 170,4 milyon dolara satıldı.
    Modigliani’nin ‘No couche’si (1917-1918) New York’taki müzayedede Çinli milyarder Liu Yiqian tarafından satın alındı. 

     

  • 2 Dünyanın en pahalı sanat eserleri
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    2- Les Femmes d’Alger, Version O, Pablo Picasso

    2015  yılında 179,3 milyon dolara satıldı.
    Pablo Picasso'nun 1955 yılında tamamladığı bu eseri, çıplak cariyeleri kübist bir bakış açısıyla yansıtıyor.

  • 3 Dünyanın en pahalı sanat eserleri
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    3- Walking Man, Alberto Giacometti

    Alberto Giacometti’nin bir başka bronz heykeli, Londra’daki Sotheby’s Müzayede Evi’nden 100 milyon dolardan fazla bir fiyata alıcı buldu. Heykelin bugünkü sahibi Brezilyalı Lily Safra. 

     

  • 4 Dünyanın en pahalı sanat eserleri
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    4- Silver Car Crash, Andy Warhol

    Kasım 2013  yılında 105,4 milyon dolara satıldı.
    2013 kasımında New York’taki Sotheby’s’de açık artırmaya çıktı. Alıcısının adı açıklanmadı. Bu pop-art sanatçının şimdiye kadar bir açık artırmada satılan en pahalı eseri oldu.

  • 5 Dünyanın en pahalı sanat eserleri
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    5- Three Studies of Lucian Freud, Francis Bacon

    2013 yılında 142,4 milyon dolara satıldı.
    İrlandalı ressam Fancis Bacon, üç parçadan oluşan bu eserini 1969’da yaptı. Çalışmalarında insan vücudunu konu alıyor.

     

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