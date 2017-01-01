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8- Tete, Amdeo Modigliani

2010 yılında anonim bir koleksiyoncu tarafından satın alındı.

1910 ve 1912 yılları arasında Amedeo Modigliani’nin yaptığı Tete, bugüne kadar satılan en pahalı kireçtaşı heykeli olarak biliniyor.