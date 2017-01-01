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KÜLTÜR-SANAT

Oturan Balerin New York'ta!

16 Mayıs 2017 Salı, 14:37:12 HABERTURK.COM

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    Şişirebilir balerin heykeli New York'ta Rockefeller Binası önünde sergileniyor. 

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    Jeff Koons imzası taşıyan bu heykel 14 metre uzunluğunda olup halka açık en yeni sanat eseri olarak geçiyor. 

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    Koons, çalışmasının "iyimserliği ve gelecek için bir potansiyel duygusu olduğunu" belirtti. Heykelin Ulusal Kayıp Çocuğun Ayına farkındalık getirmesi amaçlandığını da ekledi.

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    Rockefeller Center'da bulunan "Oturan Balerin" heykeli Koons'un  üçüncü çalışması.

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    Sanatçı daha önce 1992 yılında "Puppy" ve 2000 yılında ise "Split-Rocker" adını verdiği işleriyle de halka açık heykeller yapmıştı.

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