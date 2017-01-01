Şişirebilir balerin heykeli New York'ta Rockefeller Binası önünde sergileniyor.
Jeff Koons imzası taşıyan bu heykel 14 metre uzunluğunda olup halka açık en yeni sanat eseri olarak geçiyor.
Koons, çalışmasının "iyimserliği ve gelecek için bir potansiyel duygusu olduğunu" belirtti. Heykelin Ulusal Kayıp Çocuğun Ayına farkındalık getirmesi amaçlandığını da ekledi.
Rockefeller Center'da bulunan "Oturan Balerin" heykeli Koons'un üçüncü çalışması.
Sanatçı daha önce 1992 yılında "Puppy" ve 2000 yılında ise "Split-Rocker" adını verdiği işleriyle de halka açık heykeller yapmıştı.