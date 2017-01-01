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The Interpreter (Çevirmen) - 2005

Afrikalı Silvia Broome karakteriyle gördüğümüz Nicole Kidman, bu filmde Birleşmiş Milletler binasında çevirmenlik yapan sıradan bir kadın rolünde. Silvia Broome, ofiste bir gün duymaması gereken bir şeyi duyarak kendini bir komple teorisi içinde bulur ve işler bir anda karışıverir. Çevirmen filminde Nicole Kidman'a Sean Penn eşlik ediyor.