Geçtiğimiz hafta bir otel açılışı için ülkemize gelen Nicole Kidman, güzelliğiyle herkesi büyüledi.
Yaşı ilerlese de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü yıldızın kariyeri birbirinden özel yapımlarla dolu.
Biz de uzun sarı saçları, mavi gözleri ve Avustralya aksanıyla herkesi kendine hayran bırakan Nicole Kidman'ın sinema kariyerini mercek altına aldık.
Lion - 2017
Kendi hayatına benzemesi bakımından da dikkat çeken Lion, 2017'in en önemli filmlerinden biri. Sue Brierley karakterine hayat veren Nicole Kidman, filmde Hintli iki çocuk evlat edinen bir anneyi canlandırıyor. .
The Interpreter (Çevirmen) - 2005
Afrikalı Silvia Broome karakteriyle gördüğümüz Nicole Kidman, bu filmde Birleşmiş Milletler binasında çevirmenlik yapan sıradan bir kadın rolünde. Silvia Broome, ofiste bir gün duymaması gereken bir şeyi duyarak kendini bir komple teorisi içinde bulur ve işler bir anda karışıverir. Çevirmen filminde Nicole Kidman'a Sean Penn eşlik ediyor.