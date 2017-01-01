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Nicole Kidman'ın kariyerinin en önemli filmleri

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:57:19 HABERTURK.COM

  • 1 Nicole Kidman'ın kariyerinin en önemli filmleri
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    Geçtiğimiz hafta bir otel açılışı için ülkemize gelen Nicole Kidman, güzelliğiyle herkesi büyüledi. 

     

  • 2 Nicole Kidman'ın kariyerinin en önemli filmleri
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    Yaşı ilerlese de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü yıldızın kariyeri birbirinden özel yapımlarla dolu.

  • 3 Nicole Kidman'ın kariyerinin en önemli filmleri
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    Biz de uzun sarı saçları, mavi gözleri ve Avustralya aksanıyla herkesi kendine hayran bırakan Nicole Kidman'ın sinema kariyerini mercek altına aldık. 

  • 4 Nicole Kidman'ın kariyerinin en önemli filmleri
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    Lion - 2017

    Kendi hayatına benzemesi bakımından da dikkat çeken Lion, 2017'in en önemli  filmlerinden biri. Sue Brierley karakterine hayat veren Nicole Kidman, filmde Hintli iki çocuk evlat edinen bir anneyi canlandırıyor.  .

     

  • 5 Nicole Kidman'ın kariyerinin en önemli filmleri
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    The Interpreter (Çevirmen) - 2005

    Afrikalı Silvia Broome karakteriyle gördüğümüz Nicole Kidman, bu filmde Birleşmiş Milletler binasında  çevirmenlik yapan sıradan bir kadın rolünde. Silvia Broome, ofiste bir gün duymaması gereken bir şeyi duyarak kendini bir komple teorisi içinde bulur ve işler bir anda karışıverir. Çevirmen filminde Nicole Kidman'a Sean Penn eşlik ediyor. 

     

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