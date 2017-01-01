Tüm zamanların en eğlenceli 50 komedi filmi

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Zırtapoz (Zoolander)

Yapım Yılı: 2001 IMDB Puanı: 6,6

Derek Zoolander, yakışıklı ve zeki bir modeldir. Magazin dünyasını atlatarak üç yıl üst üste en iyi model seçilerek ününe ün katmıştır. Fakat yani yüzler aranmaya başlanmış ve en iyi modelliği moda dünyasına yeni adım atan Hansel’e kaptırmıştır. Bu hayal kırıklığını kaldıramayan Derek, zeki olduğunu da ispat etmek ister.