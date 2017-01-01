Tüm zamanların en eğlenceli 50 komedi filmi

Kuzenim Vinny (My Cousin Vinny)
Yapım Yılı: 1992 IMDB Puanı: 7,5
New Yorklu iki lise mezunu gencin üniversiteye kayıt yaptırmak için Kaliforniya'ya kara yoluyla gitmesini konu alıyor.
Benden Bu Kadar (As Good as It Gets)
Yapım Yılı: 1997 IMDB Puanı: 7,7
Filmde Jack Nicholson "En İyi Erkek", Helen Hunt ise "En İyi Kadın" oyuncu Oscar'ı aldı.
Tatlı Budala ( the Party)
Yapım yılı: 1968 IMDB: 7,6
Filmde Hintli bir aktörün sakarlıkları konu ediliyor.
40 Yıllık Bakire (The 40 Year-Old Virgin)
Yapım Yılı: 2005 IMDB Puanı: 7,1
40 Yaşına gelmiş ve halen daha bakire olan bir erkeğin hikayesi konu alınıyor.
Yalancı Yalancı (Liar Liar)
Yapım Yılı: 1997 IMDB Puanı: 6,8
Jim Carrey bu filmde Fletcher Reede rolünde hem avukat hem de profesyonel bir yalancıdır. Boşandığı eşinde yaşayan oğlu bir gün bir dilekte bulunur ve dileğinin gerçekleşmesiyle artık yalan söyleyemez hale gelir.