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Tüm zamanların en eğlenceli 50 komedi filmi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:21:13 HABERTURK.COM

  • 1 Tüm zamanların en eğlenceli 50 komedi filmi
    1 | 50

    Kuzenim Vinny (My Cousin Vinny)

    Yapım Yılı: 1992  IMDB Puanı: 7,5

     

    New Yorklu iki lise mezunu gencin üniversiteye kayıt yaptırmak için Kaliforniya'ya kara yoluyla gitmesini konu alıyor.

  • 2 Tüm zamanların en eğlenceli 50 komedi filmi
    2 | 50

    Benden Bu Kadar (As Good as It Gets)

    Yapım Yılı: 1997  IMDB Puanı:  7,7

     

    Filmde Jack Nicholson "En İyi Erkek", Helen Hunt ise "En İyi Kadın" oyuncu Oscar'ı aldı. 

  • 3 Tüm zamanların en eğlenceli 50 komedi filmi
    3 | 50

    Tatlı Budala ( the Party)

    Yapım yılı: 1968 IMDB: 7,6

    Filmde Hintli bir aktörün sakarlıkları konu ediliyor. 

  • 4 Tüm zamanların en eğlenceli 50 komedi filmi
    4 | 50

    40 Yıllık Bakire (The 40 Year-Old Virgin)

    Yapım Yılı: 2005 IMDB  Puanı: 7,1 

     

    40 Yaşına gelmiş ve halen daha bakire olan bir erkeğin hikayesi konu alınıyor.

  • 5 Tüm zamanların en eğlenceli 50 komedi filmi
    5 | 50

    Yalancı Yalancı (Liar Liar)

    Yapım Yılı: 1997 IMDB Puanı:  6,8 

    Jim Carrey bu filmde Fletcher Reede rolünde hem avukat hem de profesyonel bir yalancıdır. Boşandığı eşinde yaşayan oğlu bir gün bir dilekte bulunur ve dileğinin gerçekleşmesiyle artık yalan söyleyemez hale gelir.

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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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