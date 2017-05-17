ABD'deki günlük hayatın değişimi fotoğraflayan Harold Feinstein'ın eserleri dün akşam düzenlenen açılışla sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Coşar Kulaksız'ın küratörlüğünde O'Art'ta düzenlenen sergiye çok sayıda ünlü isim katıldı.

New York’lu sanatçı Harold Feinstein’ın eserleri "Harold Feinstein Bir Fotoğrafçının Mirası" sergisi adı altında 30 Haziran'a kadar gösterilecek. 48 eserin yer aldığı sergide Harold Feistein, Amerika’daki hayatı en doğal, yalın ve hümanistik şekilde ele alıyor.