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KÜLTÜR-SANAT

Klasik sanatı yeniden yorumladı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:42:58 HABERTURK.COM

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    İngiliz grafiker Olly Gibbs'in akıllı telefonla yaptıkları güldürüyor.

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    FaceApp uygulamasını telefonunda kullanarak klasik sanat eserlerini güldürmeyi başaran Olly Gibbs, bir anda sosyal medya fenomeni oldu.

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    Ünlü sanat eserlerini öncesi ve sonrası olarak paylaşan Olly Gibbs, Twitter'da yaptığı paylaşımlar büyük ilgi gördü.  

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    Amsterdam bulunan Rjiksmuseum'daki eserleri tek tek gülümseten grafiker klasik sanata yeni bir yorum kattı.

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    Empire Magazine dergisinde de grafikleriyle katkıda bulunan Olly Gibbs, gittiği yerlerde müzeleri gezerek tek tek sanat eserlerini gülümsetiyor. 

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