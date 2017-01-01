İngiliz grafiker Olly Gibbs'in akıllı telefonla yaptıkları güldürüyor.
FaceApp uygulamasını telefonunda kullanarak klasik sanat eserlerini güldürmeyi başaran Olly Gibbs, bir anda sosyal medya fenomeni oldu.
Ünlü sanat eserlerini öncesi ve sonrası olarak paylaşan Olly Gibbs, Twitter'da yaptığı paylaşımlar büyük ilgi gördü.
Amsterdam bulunan Rjiksmuseum'daki eserleri tek tek gülümseten grafiker klasik sanata yeni bir yorum kattı.
Empire Magazine dergisinde de grafikleriyle katkıda bulunan Olly Gibbs, gittiği yerlerde müzeleri gezerek tek tek sanat eserlerini gülümsetiyor.
FaceApp son birkaç haftadadır gerek Android gerek iOS telefonlarda gittikçe popüler bir uygulama haline geldi.
Yüz tanıma teknolojisinin yer aldığı FaceApp, aslen portrelere filtre uygulamak için ortaya çıkmış bir uygulama diyebiliriz.
İşin sırrı doğru açıyla doğru fotoğrafı yakalamaktan geçiyor.
Bu noktada da Olly Gibbs'in grafik deneyimini, uygulamanın rahatlığıyla birleştirince ortaya bu renkli görüntüler çıkarttı.
İşte Olly Gibbs'in yapmış olduğu çalışmalardan bazıları;