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Kültür-Sanat

İşte raflarda yerini alan son kitaplar! (Mayıs 2017)

İnsanları Hayalinize Dahil Etmenin Sırları, Size Koca Diyebilir Miyim, Köprüde Durup Beni Öpmesini Bekleyeceğim, Soyağacığımızdaki Maymun, Beynini Genç Tut Unutkanlıktan Kurtul, Son Kanıt adlı kitaplar Mayıs ayında raflarda yerini aldı...

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:44:24

"Beynini Genç Tut Unutkanlıktan Kurtul", Dr. Sevda Sarıkaya

Hafızayı güçlendirmek, çağın hastalığı Alzheimer'dan korunmak nasıl mümkün? Hayykitap etiketiyle raflarda yerini alan "Beynini Genç Tut Unutkanlıktan Kurtul" adlı kitabı Dr. Sevda Sarıkaya kaleme aldı.

"Son Kanıt", Robert Dugoni
Kuzey Seattle'daki dansçı genç kızları öldürüp geride hiç iz bırakmayan bir seri katilin arkasından sürükleneceğiniz heyecan dolu "Son Kanıt", Robert Dugoni'nin imzasıyla yayımlandı. "Son Kanıt", Altın Kitaplar'dan çıktı.

 

"İnsanları Hayalinize Dahil Etmenin Sırları", Simon Dowling

Çevrenizde hayallerinizin peşinde sizinle birlikte var olan insanlara nasıl liderlik edebilirsiniz? Direncin ve isteksizliğin üstesinden nasıl gelirsiniz? Simon Dowling'in kaleme aldığı "İnsanları Hayalinize Dahil Etmenin Sırları", Sola Yayınları etiketiyle raflarda.

"Köprüde Durup Beni Öpmesini Bekleyeceğim", Gözde Kurt
Arayışa, ihtimallere dair saimimi bir dille öyküsünü anlatan "Köprüde Durup Beni Öpmesini Bekleyeceğim", Gözde Kurt tarafından kaleme alındı. Erkek arkadaşı tarafından aldatılan genç kadının yeni bir hayat inşa etme mücadelesini okuyucuya sunan "Köprüde Durup Beni Öpmesini Bekleyeceğim", Hep Kitap etiketiyle piyasada.

"Size Koca Diyebilir Miyim?", Saadet Algan

"Ben kadınım ve harikayım" sloganıyla yola çıkan "Size Koca Diyebilir Miyim?", beş kız arkadaşın aşklarını, dostluklarını anlatırken, bir yandan da okuyucuyla dertleşiyor. "Size Koca Diyebilir Miyim?", Libros Yayıncılık etiketiyle okuyucuyu karşılıyor.

"Soyağacığımızdaki Maymun: İnsan Evriminin Yeni Bilimi", Eugene E. Harris
Eugene E. Harris'in kaleme aldığı "Soyağacığımızdaki Maymun: İnsan Evriminin Yeni Bilimi", 'madem yakın akrabayız, neden bizler gelişmişken maymunlar yerinde sayıyor' fikrinden yola çıkıyor ve insanın evrimleşmiş olduğunun nasıl anlaşılabileceğini irdeliyor. "Soyağacığımızdaki Maymun: İnsan Evriminin Yeni Bilimi", Koç Üniversitesi Yayınları etiketiyle raflarda.

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