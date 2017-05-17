"Beynini Genç Tut Unutkanlıktan Kurtul", Dr. Sevda Sarıkaya

Hafızayı güçlendirmek, çağın hastalığı Alzheimer'dan korunmak nasıl mümkün? Hayykitap etiketiyle raflarda yerini alan "Beynini Genç Tut Unutkanlıktan Kurtul" adlı kitabı Dr. Sevda Sarıkaya kaleme aldı.





"İnsanları Hayalinize Dahil Etmenin Sırları", Simon Dowling



Çevrenizde hayallerinizin peşinde sizinle birlikte var olan insanlara nasıl liderlik edebilirsiniz? Direncin ve isteksizliğin üstesinden nasıl gelirsiniz? Simon Dowling'in kaleme aldığı "İnsanları Hayalinize Dahil Etmenin Sırları", Sola Yayınları etiketiyle raflarda.

"Size Koca Diyebilir Miyim?", Saadet Algan



"Ben kadınım ve harikayım" sloganıyla yola çıkan "Size Koca Diyebilir Miyim?", beş kız arkadaşın aşklarını, dostluklarını anlatırken, bir yandan da okuyucuyla dertleşiyor. "Size Koca Diyebilir Miyim?", Libros Yayıncılık etiketiyle okuyucuyu karşılıyor.