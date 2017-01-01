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KÜLTÜR-SANAT

Aşkın en yalın halleri

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:26:10 HABERTURK.COM

  • 1 Aşkın en yalın halleri
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    Aşkın en güzel halinin birleştiği muazzam bir kitap var.

  • 2 Aşkın en yalın halleri
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    2017'in en güzel düğün ve nişan fotoğraflarının yer aldığı bu kitapta "Junebug  Wedding" imzası bulunuyor. 

  • 3 Aşkın en yalın halleri
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    Junebug, internet adresinden kitapta yer alan bazı fotoğrafları önceki gün paylaştı. 

  • 4 Aşkın en yalın halleri
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    Paylaşılan görsellerin tamamında çiftlerin en içten halleri bulunuyor.

  • 5 Aşkın en yalın halleri
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    Her biri 2017 yılında çekilmiş fotoğraflarda çiftler diledikleri gibi poz veriyorlar. 

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    HABERİN DEVAMI

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