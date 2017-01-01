Aşkın en güzel halinin birleştiği muazzam bir kitap var.
2017'in en güzel düğün ve nişan fotoğraflarının yer aldığı bu kitapta "Junebug Wedding" imzası bulunuyor.
Junebug, internet adresinden kitapta yer alan bazı fotoğrafları önceki gün paylaştı.
Paylaşılan görsellerin tamamında çiftlerin en içten halleri bulunuyor.
Her biri 2017 yılında çekilmiş fotoğraflarda çiftler diledikleri gibi poz veriyorlar.
Kimi zaman uçan balonun içerisinde...
Kimi zaman gölün içerisinde...
Kimi zaman da siyah beyaz görsellerle kitap çok değişik bir zenginliğe sahip.
Kitapta ayrıca düğün fotoğrafları da bulunuyor.
Junebug wedding adlı kitaptan bazı kareler;