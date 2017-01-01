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The Beguied

Lost in Translation ile tanıdığımız Soffia Coppola’nın yeni filmi. İç savaş sırasında bir kız yurduna yaralı bir askerin alınmasıyla gelişen olayların anlatıldığı filmde Nicole Kidman, Elle Fanning, Kirsten Dunst, Angourie Rice ve Colin Farrell gibi ünlü isimler yer alıyor.