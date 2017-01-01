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Cannes Film Festivali'ne katılan ünlü isimler

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:13:35 HABERTURK.COM

  • 1 Cannes Film Festivali'ne katılan ünlü isimler
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    70. Cannes Film Festivali görkemli bir törenle başladı. Altın palmiye adaylığı bulunan bazı filmler ise şöyle:

  • 2 Cannes Film Festivali'ne katılan ünlü isimler
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    Happy End
    Amour ile 2012 yılına damgasını vurup Cannes’da Altın Palmiye dahil pek çok ödülü kazanan Alman yönetmen Michael Haneke’nin uzun süredir merakla beklenen yeni filmi. Happy End, mülteci krizi mağduru bir ailenin dramını anlatıyor. 

  • 3 Cannes Film Festivali'ne katılan ünlü isimler
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    In The Fade

    Fatih Akın’ın yeniden yükselişe geçmesi beklenen filmi "In The Fade", Altın Palmiye için yarışıyor. Filmin kadrosunda bulunan Diane Kruger'a,  Homeland'de de gördüğümüz Numan Acar eşlik ediyor.

  • 4 Cannes Film Festivali'ne katılan ünlü isimler
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    The Beguied 

    Lost in Translation ile tanıdığımız Soffia Coppola’nın yeni filmi. İç savaş sırasında bir kız yurduna yaralı bir askerin alınmasıyla gelişen olayların anlatıldığı filmde Nicole Kidman, Elle Fanning, Kirsten Dunst, Angourie Rice ve Colin Farrell gibi ünlü isimler yer alıyor. 

     

  • 5 Cannes Film Festivali'ne katılan ünlü isimler
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    Wonderstruck 

    Carol ile dikkatleri üzerine çeken Todd Haynes’ın yeni filmi Wonderstruck, birbiriyle aralarında gizemli bir bağlantı bulunan genç bir çocuk ve kızın masalı. Filmde Julianne Moore küçük kızın günümüzdeki, yaşlılık halini canlandırıyor. 

     

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