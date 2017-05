Chris Cornell'in ölüm nedeni açıklandı!

Rock dünyasının önde gelen isimlerinden Chris Cornell, 18 Mayıs'ta ABD Michigan'da Detroit'teki konserinden birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz kesin olarak bilinemiyor. Chris Cornell'e yakın isimler, sanatçının ölümünün beklenmedik ve ani olduğunu belirtiyor.

Ünlü rock starı Chris Cornell, saatler önce Detroit'teki konseri ile ilgili bir tweet atmıştı.

CHRIS CORNELL KİMDİR?

Christopher John Boyle (Chris Cornell), 20 Temmuz 1964 tarihinde ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle'da dünyaya geldi. Müzik kariyerinde ilk olaran Soundgarden'ın vokalistiyken, grubun dağılmasının ardından Audioslave grubunu kurdu ancak bu grup da 2007 yılında dağıldı.

Grubun dağılmasının ardından solo kariyerine devam eden Chris Cornell, 2007'nin Haziran ayında "Carry On" adlı ikinci solo albümünü piyasaya sürdü.

2010 yılında aldığı kararla yeniden Soundgarden'a dönen Chris Cornell, 18 Mayıs 2017 günü 52 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Solo çalışmaları

- 1999 Euphoria Morning

- 2007 Carry On

- 2009 Scream

- 2011 Songbook

- 2015 Higher Truth

Soundgarden

- 1988 Ultramega OK (SST)

- 1989 Louder Than Love (A&M)

- 1991 Badmotorfinger (A&M)

- 1994 Superunknown (A&M)

- 1996 Down on the Upside (A&M)

- 2012 King Animal (Seven Four, Republic)

Temple of the Dog

- 1991 Temple of the Dog (A&M)

Audioslave

- 2002 Audioslave (Epic, Interscope)

- 2005 Out of Exile (Epic, Interscope)

- 2006 Revelations (Epic, Interscope)

Film müziği

- 1990 Pump Up the Volume - Heretic

- 1992 Singles - Seasons ve Birth Ritual

- 1993 True Romance - Outshined

- 1998 Great Expectations - Sunshower

- 2000 Mission: Impossible II - Mission 2000

- 2004 Collateral - Shadow on the Sun

- 2004 Grand Theft Auto: San Andreas - Rusty Cage

- 2006 Revelations

- 2006 "Casino Royale - You know my name

- 2007 World In Conflict - Shadow on The Sun

- 2011 Machine Gun Preacher - The Keeper

- 2012 Live to Rise - The Avengers