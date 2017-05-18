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Chris Cornell'in ölüm nedeni açıklandı!

Ünlü Amerikalı rock starı Chris Cornell'in dün yaşamını yitirdi. Soundgarden ve Audioslave gruplarının solisti Chris Cornell'in ölüm nedeni, kendini asarak intihar etmesi olarak açıklandı

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Rock dünyasının önde gelen isimlerinden Chris Cornell, 18 Mayıs'ta ABD Michigan'da Detroit'teki konserinden birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz kesin olarak bilinemiyor. Chris Cornell'e yakın isimler, sanatçının ölümünün beklenmedik ve ani olduğunu belirtiyor.

Ünlü rock starı Chris Cornell, saatler önce Detroit'teki konseri ile ilgili bir tweet atmıştı.

CHRIS CORNELL KİMDİR?

Christopher John Boyle (Chris Cornell), 20 Temmuz 1964 tarihinde ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle'da dünyaya geldi. Müzik kariyerinde ilk olaran Soundgarden'ın vokalistiyken, grubun dağılmasının ardından Audioslave grubunu kurdu ancak bu grup da 2007 yılında dağıldı.

Grubun dağılmasının ardından solo kariyerine devam eden Chris Cornell, 2007'nin Haziran ayında "Carry On" adlı ikinci solo albümünü piyasaya sürdü.

2010 yılında aldığı kararla yeniden Soundgarden'a dönen Chris Cornell, 18 Mayıs 2017 günü 52 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Solo çalışmaları

- 1999 Euphoria Morning

- 2007 Carry On

- 2009 Scream

- 2011 Songbook

- 2015 Higher Truth

Soundgarden

- 1988 Ultramega OK (SST)

- 1989 Louder Than Love (A&M)

- 1991 Badmotorfinger (A&M)

- 1994 Superunknown (A&M)

- 1996 Down on the Upside (A&M)

- 2012 King Animal (Seven Four, Republic)

Temple of the Dog

- 1991 Temple of the Dog (A&M)

Audioslave

- 2002 Audioslave (Epic, Interscope)

- 2005 Out of Exile (Epic, Interscope)

- 2006 Revelations (Epic, Interscope)

Film müziği

- 1990 Pump Up the Volume - Heretic

- 1992 Singles - Seasons ve Birth Ritual

- 1993 True Romance - Outshined

- 1998 Great Expectations - Sunshower

- 2000 Mission: Impossible II - Mission 2000

- 2004 Collateral - Shadow on the Sun

- 2004 Grand Theft Auto: San Andreas - Rusty Cage

- 2006 Revelations

- 2006 "Casino Royale - You know my name

- 2007 World In Conflict - Shadow on The Sun

- 2011 Machine Gun Preacher - The Keeper

- 2012 Live to Rise - The Avengers

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Misafir - 17 saat önce - Cevapla
0 0 0 Uyusturucu olabilir,siz Turkiye ye bakin sigaradan kanser olup olenlerde 50 yaslarinda son senelerde.
Misafir - 17 saat önce - Cevapla
0 0 0 hahhahhahahhaahha
Misafir - 18 saat önce - Cevapla
0 0 0 Saçma yorum yapanlar olmuş siz tanımayınca Dünyaca ünlü olamıyor mu
Misafir - 18 saat önce - Cevapla
0 0 0 iyi bir sesti..
Misafir - 18 saat önce - Cevapla
0 0 0 iyi bir sesti..
Misafir - 18 saat önce - Cevapla
0 0 0 hicte sok deil. bunlarin hayati hizli yasa genc ol
Misafir - 18 saat önce - Cevapla
0 0 0 Uyuşturucu, alkol, sağlıksız bir yaşam adamların hayat felsefesi.50'sinde ölüm.Çok normal kafayı bir şeye takıp da erken yaşta intihar edebilme özellikleri de var bunların.
Misafir - 19 saat önce - Cevapla
0 0 0 şoktayız o_O
Misafir - 19 saat önce - Cevapla
0 0 0 he ya inanın yastayım! hüngür hüngür ağlıyorum! ciğerim yanıyor dostlar!
Misafir - 19 saat önce - Cevapla
0 0 0 Hercanlı ölümü tadacaktır o da tatmış şaşırılacak bir tarafı yok etrafına bak ölümsüz varmı?
Misafir - 20 saat önce - Cevapla
0 0 0 aaa şok oldum ölüm diye bir şey mi varmış oda ne!
Misafir - 20 saat önce - Cevapla
0 0 0 çok aşırı şok oluyorum şuan
Misafir - 21 saat önce - Cevapla
3 0 +3 ben neden şok olmadım bana ne bilmem kim ölmüş nesine şok olacağım saçmalamayın
Misafir - 21 saat önce - Cevapla
3 0 +3 bütün dünya olduğu gibi bende şoktayım ! nasıl oldu anlayamadım ?
Misafir - 21 saat önce - Cevapla
0 0 0 İSMİNİ İLK DEFA DUYUYORUM...KUSURA BAKMAYIN..UYŞTURUCUDAN MI ÖLMÜŞ ACABA ANLAYAMADIM..
Misafir - 22 saat önce - Cevapla
0 3 -3 Allah mekanını cennet eylesin inşallah
Misafir - 22 saat önce - Cevapla
3 3 0 Suriyede bu kadar şoka girmemişti dünya, vah vah öldük bittik. cehennemin dibine git
Misafir - 22 saat önce - Cevapla
0 0 0 vallah hiç duymadım daha önce. ..bizim gazeteler onların sanatçılarni neden haber eder anlamam. ben avrupada yaşıyorum hiç Türk sanatçısı haber etmediler...ben bizimkilere bunun için kızıyorum
Misafir - 22 saat önce - Cevapla
6 0 +6 Dünya niye şokta anlamadım,senedi mi vardı 100 yaşına kadar yaşayacağının?Kuran ölüm sizi ummadığınız bir anda yakalar diyor.inna lillahi ve inna ileyhi raciün..
Misafir - 22 saat önce - Cevapla
0 0 0 Acayip şok olduk ☺
Misafir - 22 saat önce - Cevapla
6 0 +6 çok muhterem bir insandı
Misafir - 22 saat önce - Cevapla
9 0 +9 cenazesi nerden kalkar acaba
Misafir - 22 saat önce - Cevapla
0 0 0 Çok sevilen bir sanatçıydı. Allah sevenlerine sabır versin :(
Misafir - 22 saat önce - Cevapla
0 0 0 çok üzüldüm :(
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