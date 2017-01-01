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6-Kundakçılar - Karma Drama

"Yaşadığımız döneme, topluma dair aktarmak istediğimiz ne varsa bu öykülerin içine yerleştirdik, sahneye taşıdık, paylaştık. Biz söyledik, izleyicilerimiz dinledi. Bu kez tamamen öyle olsun istemiyoruz." Kundakçılarda bir felaketin adım adım, göz göre göre gelişini izlerken beraberce konuşup, tartışılıyor.