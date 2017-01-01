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KÜLTÜR-SANAT

Günün en iyi 10 tiyatrosu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:27:35 HABERTURK.COM

  • 1 Günün en iyi 10 tiyatrosu
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    1-Tehlikeli Oyunlar - Moda Sahnesi

    Oğuz Atay'ın "Tutunamayanlar" dan sonra yazdığı "Tehlikeli Oyunlar" Seyyar Sahne tarafından ortaya konuluyor. Oyunda Hikmet Benol karakterinin varoluş mücadelesi üzerinde şekillenen ve diyalogtan monoloğa, ben-anlatıcıdan tanrısal-anlatıcıya, kadar birçok yazın tekniği ve türüyle sınırları zorlanıyor

     

  • 2 Günün en iyi 10 tiyatrosu
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    2-Cimri - Çevre Tiyatrosu

    Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri Cimri'de belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip rastlantılara tanık olacaksınız.

     

  • 3 Günün en iyi 10 tiyatrosu
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    3-Kel Şarkıcı - Taşra Kabare

    Deyim yerindeyse sinek avlayan bir kabarenin bir gün ansızın müşterilerin gelmesiyle sıra dışı bir gece yaşanmaktadır. Müşterileri izleyiciye, sinekleri oyuncuya, içkileri kahkahaya, umutsuzluğu 'oyun'a çeviren bu temaşanın nasıl tamamlanacağını ise kimse bilmemektedir.

     

  • 4 Günün en iyi 10 tiyatrosu
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    4-Her Aşk Biraz Komiktir - MOİ Sahne

    Kadın-erkek savaşının anlatıldığı oyunda, gerçek aşkı birbirlerinde arayan Hande ve İrfan karakterleri üzerinden hayatlarımıza, aşklarımıza, kavgalarımıza ayna tutarak güldüren bir oyun. "Her Aşk Biraz Komiktir" izleyiciyi merkeze oturtarak kahkaha vadediyor.

     

  • 5 Günün en iyi 10 tiyatrosu
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    5-Hansel ve Gretel'in Öteki Hikayesi - Oyun Atölyesi

    Gerçekler acıtır mı? Kan bağı size neler yaptırır? Ahlaki değerler hangi durumlarda esneyebilir? Sırlarla dolu iki kardeşin hikayesi bu sorulara cevap arayarak size modern bir Hansel ve Gratel masalı anlatıyor.

     

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