Kanlı Oyun

Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017

Yapımı : 2016 - Avustralya

Tür : Korku

Süre: 80 Dak.

Yönetmen : Cameron Cairnes, Colin Cairnes

Oyuncular : Meegan Warner , Ian Meadows , Josh Quong Tart , Olivia DeJonge , Steve Mouzakis

Senaryo : Cameron Cairnes , Colin Cairnes

Yapımcı : Julie Ryan , Bryce Menzies

"Kanlı Oyun" Konu Özeti

Scare Campaign adlı kamera şakası programı, 5 yıldır insanları korkutmakta ve ilgiyle takip edilmektedir. Ancak internet üzerinden yayın yapan bir başka program, reytinglerini tehdit etmeye başlayınca şakaların dozunu bir adım öteye götürmeye karar verirler. Sıradaki şakalarında, bir akıl hastanesinin yeni bekçisi Rohan'ı oldukça gerçekçi yöntemlerle korkutmayı denerler. Ne var ki Rohan bu yeri çok iyi tanımaktadır ve şakaya tahammülü yoktur. Ekip için şaka olarak başlayan çekimler, son derece ciddi bir hayatta kalma mücadelesine dönmüştür.

Osmanlı Subayı

Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Dram , Savaş

Süre: 106 Dak.

Yönetmen : Joseph Ruben

Oyuncular : Michiel Huisman , Hera Hilmar , Josh Hartnett , Ben Kingsley , Haluk Bilginer

Seslendirenler : Ayşe Eldek

Senaryo : Jeff Stockwell

Yapımcı : Güneş Çelikcan , Stephen Brown

Diğer Adı : The Mountains and The Stones

"Osmanlı Subayı" Konu Özeti

Sevdiği adam Jude'un (Josh Hartnett) yanında olabilmek için Amerika Birleşik Devletleri'nden kalkıp İstanbul'a gelen Lillie (Hera Hilmar) bütün itirazlara ve zorluklara rağmen başladığı işi bitirerek Jude'un yanına, Van'daki Amerikan tıbbi misyonuna gider. Burada hemşirelik yapmaya başlayan Lillie ile ona İstanbul'dan Van'a dek eşlik etmiş olan Osmanlı subayı İsmail (Michiel Huisman) arasında bir aşk filizlenir. İki aşk arasında kalan Lillie ve oradaki herkes için yaklaşan büyük savaş, işleri iyice zorlaştıracaktır.

1. Dünya Savaşı'nın hemen öncesindeki dönemde geçen Osmanlı Subayı, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve Prag'da çekildi.

Hızlı ve Tüplü

Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017

Yapımı : 2016 - Türkiye

Tür : Komedi , Macera

Süre: 90 Dak.

Yönetmen : Yusuf Güven

Oyuncular : Haldun Boysan , Selahattin Taşdöğen , Yağmur Nazlı Genç , Özgür Teke , Bilal Akif Yörük

Senaryo : Necmi Yıldırım , Neşe Karataş

Yapımcı : Necmi Yıldırım

Diğer Adı : Tüplü ve Öfkeli

"Hızlı ve Tüplü" Konu Özeti

Gökhan ve Metin, Konya'da doğup büyümüş, küçük yaşlardan beri arabalarla yatıp kalkmış iki tamirci çırağıdır. Kayserili bir galericiden birlikte aldıkları Şahin'den memnun kalmayınca kendi arabalarını kendileri yapmaya karar verirler ve modifiye işine girmeye niyetlenirler. Drift yarışlarına katılma hayallerini gerçekleştirebilmek için çok hevesli olsalar da bu yol kolay bir yol olmayacaktır.

Aşkın Çekimi

Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017

Yapımı : 2016 - İngiltere

Tür : Dram , Komedi , Romantik , Savaş

Süre: 110 Dak.

Yönetmen : Lone Scherfig

Oyuncular : Gemma Arterton , Sam Claflin , Bill Nighy , Jack Huston , Rachael Stirling

Senaryo : Gaby Chiappe

Yapımcı : Zygi Kamasa , Stephen Woolley

Diğer Adı : Their Finest Hour and a Half

"Aşkın Çekimi" Konu Özeti

2. Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında Almanya'nın yoğun baskısına maruz kalan Büyük Britanya'da sinema, halkın moralini yükseltecek ve aynı zamanda ABD'nin de savaşa girmesini sağlayacak bir propaganda unsuru olarak görülmekte, filmler buna göre çekilmektedir. Genç sekreter Catrin Cole (Gemma Arterton), İstihbarat Bakanlığı tarafından yeni çekilecek bir filmde önemsiz kadın diyaloglarını yazmakla görevlendirilir. Dunkirk tahliyesiyle ilgili çekilecek kahramanlık filmi 'The Nancy Starling' için yazar Tom Buckley (Sam Claflin) ve çaptan düşmüş aktör Ambrose Hilliard (Bill Nighy) ile birlikte gece gündüz çalışan Catrin'in katkısı, kendisinden beklenenden çok daha fazlası olacaktır. Ayrıca savaşın olanca çetin şartları içinde umudu birbirlerinde bulacaklardır.

Bahtiyar Bahtıkara

Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Komedi

Yönetmen : Ergin Yılmazer

Oyuncular : Kadir Çöpdemir , Yeşim Salkım , Yakup Yavru , Gülnihal Demir , Metin Zakoğlu

Senaryo : Ergin Yılmazer

"Bahtiyar Bahtıkara" Konu Özeti

Annesi Terbiye ve 2 yeğeniyle birlikte yaşayan Bahtiyar Hoca (Kadir Çöpdemir), annesinin sürekli sorunlar çıkarması nedeniyle bir türlü evlenememiştir. Kasabalarına yeni taşınan Pakize'den (Yeşim Salkım) ilk karşılaşmalarından itibaren hoşlanan Bahtiyar, onunla nikah kıymayı kafasına koyar. Ancak yeğeni Kırık Orhan'ın da Pakize'de gözü vardır ve Pakize için büyü de dahil her şeyi deneyecektir.

Genç Karl Marx

Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017

Yapımı : 2017 - Almanya , Belçika , Fransa

Tür : Biyografi

Süre: 118 Dak.

Yönetmen : Raoul Peck

Oyuncular : August Diehl , Stefan Konarske , Vicky Krieps , Olivier Gourmet , Hannah Steele

Senaryo : Raoul Peck , Pascal Bonitzer

Yapımcı : Raoul Peck , Nicolas Blanc

Diğer Adı : Der Junge Karl Marx, The Young Karl Marx

"Genç Karl Marx" Konu Özeti

Eşi Jenny ile birlikte ülkesi Almanya'dan sürgüne gönderilen 26 yaşında Karl Marx (August Diehl), Paris'te yaşamını zor koşullarda sürdürmeye çalışırken bir yandan da yazı yazmaya devam etmektedir. Bir gün Friedrich Engels (Stefan Konarske) adında bir başka gençle tanışır. Görüntüsüne özen gösteren, bir fabrikatörün oğlu olan Engels'i Marx ilk başta küçük görse de zamanla ne kadar parlak bir zekaya sahip olduğunu ve meydana getirmeye çalıştığı düşünce sisteminde ihtiyaç duyduğu bakış açısını sunacağını anlar. Bu ikili, polis ve devlet baskısından kaçarken, Paris'te, Brüksel'de ve Londra'da işçi sınıfının örgütlenmesine yönelik hem teorik hem de pratik faaliyetlerde bulunacak, sonraki yüzyıllara etki edecek bir öğretiyi vücuda getirecektir.

Kahramanlar Takımı

Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017

Yapımı : 2015 - Çin

Tür : Animasyon

Süre: 89 Dak.

Yönetmen : Tian Xiao Peng

Oyuncular : -

Seslendirenler : Jackie Chan , James Hong , Nika Futterman , Roger Craig Smith , Nickie Bryar

Senaryo : Cory Edwards , Tian Xiao Peng

"Kahramanlar Takımı" Konu Özeti

Bulunduğu her yerde kargaşa çıkaran Maymun Kral, sonunda tanrılar tarafından Beş Element Dağı'nda yalnızlığa mahkum edilir. Aradan 500 yıl geçtiğinde Maymun Kral'ı gören olmasa da adı bir efsane olarak dillerde dolaşmayı sürdürmüştür. Liu adındaki bir çocuk da bu efsaneden çok etkilenmiştir. Bir gün yaşadığı köye saldıran canavalar yüzünden yanına küçük bir kızı da alarak evinden kaçmak ve Beş Element Dağı'na sığınmak zorunda kalır. Burada tesadüfen bulduğu Maymun Kral'ın üzerindeki büyüyü istemeden çözer ve kralı serbest bırakır. Derhal Çiçek ve Meyve Dağı'ndaki evine dönmek isteyen isteyen kral, mührün tam olarak çözülebilmesi için Liu'nun evine dönmesine yardım etmek ve kötücül güçlerle yüzleşmek durumunda kalacaktır.

Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken!

Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Komedi

Süre: 90 Dak.

Yönetmen : David Bowers

Oyuncular : Alicia Silverstone , Tom Everett Scott , Chris Coppola , Jason Drucker , Courtney Lauren Cummings

Senaryo : David Bowers , Adam Sztykiel

"Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken!" Konu Özeti

Anne, babası ve iki erkek kardeşiyle birlikte büyükannelerinin 90. doğum günü kutlamasına katılmak için yollara düşen Greg'in aklında başka planlar vardır. Indianapolis'te düzenlenecek oyun fuarına katılmak isteyen Greg ve kardeşleri bu yolculuğu sabote edecek, Heffley ailesinin fertleri unutamayacakları olaylar yaşayacaktır.

Her Şey Mümkün

Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Komedi , Romantik

Yönetmen : Alper Babayağmur

Oyuncular : Yetkin Dikinciler , Azra Akın , Levent Ülgen , Mehtap Bayri , Goncagül Sunar

Senaryo : Alper Babayağmur

"Her Şey Mümkün" Konu Özeti

Zengin bir işadamı, sevgilisiyle birlikte yakalandığı fotoğraflarla şantaja maruz kalınca başka bir çare bulmak zorunda kalır. Bu da, tesadüfen varlığından haberdar olduğu, kendisine ikizi gibi benzeyen, piyangoyu kazanıp tüm eski hayatını geride bırakmış tesisatçı İbrahim ile yer değişmesi olur. Ancak güzel sevgilisinin bu 'kopyaya' aşık olması üzerine işler kontrolden çıkacaktır.

New York Masalı

Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Komedi , Romantik

Süre: 99 Dak.

Yönetmen : Doğan Özmekik

Oyuncular : Esin Varan , Ahmet Bodur , Peyman Umay , Ferhat Daştan , Derya Çelikkol

Senaryo : Nilüfer Yenidoğan

Yapımcı : -

Diğer Adı : Fairytale of New York

"New York Masalı" Konu Özeti

New York'ta yaşayan ve geçirdiği kaza sonrası ölümden dönen Deniz (Esin Varan), bir gece vakti köprüden atlayarak hayatını bitirmeye niyetli Kerem'i (Ahmet Bodur) son anda ölümden vazgeçirmiştir. Bunun karşılığında genç adama 7 gün için hayatın neden güzel ve sürdürmeye değer olduğunu kanıtlayacaktır. Bu süreçte ikilinin başına ilginç olaylar gelecek, Deniz bir yandan eski nişanlısı Cenk'in (Peyman Umay) tuhaflıklarından kaçmaya çalışırken bir yandan da Kerem'e duyduğu arkadaşça hislerin değiştiğini farkedecektir.