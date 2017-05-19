Kanlı Oyun
Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017
Yapımı : 2016 - Avustralya
Tür : Korku
Süre: 80 Dak.
Yönetmen : Cameron Cairnes, Colin Cairnes
Oyuncular : Meegan Warner , Ian Meadows , Josh Quong Tart , Olivia DeJonge , Steve Mouzakis
Senaryo : Cameron Cairnes , Colin Cairnes
Yapımcı : Julie Ryan , Bryce Menzies
"Kanlı Oyun" Konu Özeti
Scare Campaign adlı kamera şakası programı, 5 yıldır insanları korkutmakta ve ilgiyle takip edilmektedir. Ancak internet üzerinden yayın yapan bir başka program, reytinglerini tehdit etmeye başlayınca şakaların dozunu bir adım öteye götürmeye karar verirler. Sıradaki şakalarında, bir akıl hastanesinin yeni bekçisi Rohan'ı oldukça gerçekçi yöntemlerle korkutmayı denerler. Ne var ki Rohan bu yeri çok iyi tanımaktadır ve şakaya tahammülü yoktur. Ekip için şaka olarak başlayan çekimler, son derece ciddi bir hayatta kalma mücadelesine dönmüştür.
Osmanlı Subayı
Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram , Savaş
Süre: 106 Dak.
Yönetmen : Joseph Ruben
Oyuncular : Michiel Huisman , Hera Hilmar , Josh Hartnett , Ben Kingsley , Haluk Bilginer
Seslendirenler : Ayşe Eldek
Senaryo : Jeff Stockwell
Yapımcı : Güneş Çelikcan , Stephen Brown
Diğer Adı : The Mountains and The Stones
"Osmanlı Subayı" Konu Özeti
Sevdiği adam Jude'un (Josh Hartnett) yanında olabilmek için Amerika Birleşik Devletleri'nden kalkıp İstanbul'a gelen Lillie (Hera Hilmar) bütün itirazlara ve zorluklara rağmen başladığı işi bitirerek Jude'un yanına, Van'daki Amerikan tıbbi misyonuna gider. Burada hemşirelik yapmaya başlayan Lillie ile ona İstanbul'dan Van'a dek eşlik etmiş olan Osmanlı subayı İsmail (Michiel Huisman) arasında bir aşk filizlenir. İki aşk arasında kalan Lillie ve oradaki herkes için yaklaşan büyük savaş, işleri iyice zorlaştıracaktır.
1. Dünya Savaşı'nın hemen öncesindeki dönemde geçen Osmanlı Subayı, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve Prag'da çekildi.
Hızlı ve Tüplü
Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017
Yapımı : 2016 - Türkiye
Tür : Komedi , Macera
Süre: 90 Dak.
Yönetmen : Yusuf Güven
Oyuncular : Haldun Boysan , Selahattin Taşdöğen , Yağmur Nazlı Genç , Özgür Teke , Bilal Akif Yörük
Senaryo : Necmi Yıldırım , Neşe Karataş
Yapımcı : Necmi Yıldırım
Diğer Adı : Tüplü ve Öfkeli
"Hızlı ve Tüplü" Konu Özeti
Gökhan ve Metin, Konya'da doğup büyümüş, küçük yaşlardan beri arabalarla yatıp kalkmış iki tamirci çırağıdır. Kayserili bir galericiden birlikte aldıkları Şahin'den memnun kalmayınca kendi arabalarını kendileri yapmaya karar verirler ve modifiye işine girmeye niyetlenirler. Drift yarışlarına katılma hayallerini gerçekleştirebilmek için çok hevesli olsalar da bu yol kolay bir yol olmayacaktır.
Aşkın Çekimi
Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017
Yapımı : 2016 - İngiltere
Tür : Dram , Komedi , Romantik , Savaş
Süre: 110 Dak.
Yönetmen : Lone Scherfig
Oyuncular : Gemma Arterton , Sam Claflin , Bill Nighy , Jack Huston , Rachael Stirling
Senaryo : Gaby Chiappe
Yapımcı : Zygi Kamasa , Stephen Woolley
Diğer Adı : Their Finest Hour and a Half
"Aşkın Çekimi" Konu Özeti
2. Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında Almanya'nın yoğun baskısına maruz kalan Büyük Britanya'da sinema, halkın moralini yükseltecek ve aynı zamanda ABD'nin de savaşa girmesini sağlayacak bir propaganda unsuru olarak görülmekte, filmler buna göre çekilmektedir. Genç sekreter Catrin Cole (Gemma Arterton), İstihbarat Bakanlığı tarafından yeni çekilecek bir filmde önemsiz kadın diyaloglarını yazmakla görevlendirilir. Dunkirk tahliyesiyle ilgili çekilecek kahramanlık filmi 'The Nancy Starling' için yazar Tom Buckley (Sam Claflin) ve çaptan düşmüş aktör Ambrose Hilliard (Bill Nighy) ile birlikte gece gündüz çalışan Catrin'in katkısı, kendisinden beklenenden çok daha fazlası olacaktır. Ayrıca savaşın olanca çetin şartları içinde umudu birbirlerinde bulacaklardır.
Bahtiyar Bahtıkara
Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Ergin Yılmazer
Oyuncular : Kadir Çöpdemir , Yeşim Salkım , Yakup Yavru , Gülnihal Demir , Metin Zakoğlu
Senaryo : Ergin Yılmazer
"Bahtiyar Bahtıkara" Konu Özeti
Annesi Terbiye ve 2 yeğeniyle birlikte yaşayan Bahtiyar Hoca (Kadir Çöpdemir), annesinin sürekli sorunlar çıkarması nedeniyle bir türlü evlenememiştir. Kasabalarına yeni taşınan Pakize'den (Yeşim Salkım) ilk karşılaşmalarından itibaren hoşlanan Bahtiyar, onunla nikah kıymayı kafasına koyar. Ancak yeğeni Kırık Orhan'ın da Pakize'de gözü vardır ve Pakize için büyü de dahil her şeyi deneyecektir.
Genç Karl Marx
Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017
Yapımı : 2017 - Almanya , Belçika , Fransa
Tür : Biyografi
Süre: 118 Dak.
Yönetmen : Raoul Peck
Oyuncular : August Diehl , Stefan Konarske , Vicky Krieps , Olivier Gourmet , Hannah Steele
Senaryo : Raoul Peck , Pascal Bonitzer
Yapımcı : Raoul Peck , Nicolas Blanc
Diğer Adı : Der Junge Karl Marx, The Young Karl Marx
"Genç Karl Marx" Konu Özeti
Eşi Jenny ile birlikte ülkesi Almanya'dan sürgüne gönderilen 26 yaşında Karl Marx (August Diehl), Paris'te yaşamını zor koşullarda sürdürmeye çalışırken bir yandan da yazı yazmaya devam etmektedir. Bir gün Friedrich Engels (Stefan Konarske) adında bir başka gençle tanışır. Görüntüsüne özen gösteren, bir fabrikatörün oğlu olan Engels'i Marx ilk başta küçük görse de zamanla ne kadar parlak bir zekaya sahip olduğunu ve meydana getirmeye çalıştığı düşünce sisteminde ihtiyaç duyduğu bakış açısını sunacağını anlar. Bu ikili, polis ve devlet baskısından kaçarken, Paris'te, Brüksel'de ve Londra'da işçi sınıfının örgütlenmesine yönelik hem teorik hem de pratik faaliyetlerde bulunacak, sonraki yüzyıllara etki edecek bir öğretiyi vücuda getirecektir.
Kahramanlar Takımı
Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017
Yapımı : 2015 - Çin
Tür : Animasyon
Süre: 89 Dak.
Yönetmen : Tian Xiao Peng
Oyuncular : -
Seslendirenler : Jackie Chan , James Hong , Nika Futterman , Roger Craig Smith , Nickie Bryar
Senaryo : Cory Edwards , Tian Xiao Peng
"Kahramanlar Takımı" Konu Özeti
Bulunduğu her yerde kargaşa çıkaran Maymun Kral, sonunda tanrılar tarafından Beş Element Dağı'nda yalnızlığa mahkum edilir. Aradan 500 yıl geçtiğinde Maymun Kral'ı gören olmasa da adı bir efsane olarak dillerde dolaşmayı sürdürmüştür. Liu adındaki bir çocuk da bu efsaneden çok etkilenmiştir. Bir gün yaşadığı köye saldıran canavalar yüzünden yanına küçük bir kızı da alarak evinden kaçmak ve Beş Element Dağı'na sığınmak zorunda kalır. Burada tesadüfen bulduğu Maymun Kral'ın üzerindeki büyüyü istemeden çözer ve kralı serbest bırakır. Derhal Çiçek ve Meyve Dağı'ndaki evine dönmek isteyen isteyen kral, mührün tam olarak çözülebilmesi için Liu'nun evine dönmesine yardım etmek ve kötücül güçlerle yüzleşmek durumunda kalacaktır.
Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken!
Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Komedi
Süre: 90 Dak.
Yönetmen : David Bowers
Oyuncular : Alicia Silverstone , Tom Everett Scott , Chris Coppola , Jason Drucker , Courtney Lauren Cummings
Senaryo : David Bowers , Adam Sztykiel
"Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken!" Konu Özeti
Anne, babası ve iki erkek kardeşiyle birlikte büyükannelerinin 90. doğum günü kutlamasına katılmak için yollara düşen Greg'in aklında başka planlar vardır. Indianapolis'te düzenlenecek oyun fuarına katılmak isteyen Greg ve kardeşleri bu yolculuğu sabote edecek, Heffley ailesinin fertleri unutamayacakları olaylar yaşayacaktır.
Her Şey Mümkün
Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi , Romantik
Yönetmen : Alper Babayağmur
Oyuncular : Yetkin Dikinciler , Azra Akın , Levent Ülgen , Mehtap Bayri , Goncagül Sunar
Senaryo : Alper Babayağmur
"Her Şey Mümkün" Konu Özeti
Zengin bir işadamı, sevgilisiyle birlikte yakalandığı fotoğraflarla şantaja maruz kalınca başka bir çare bulmak zorunda kalır. Bu da, tesadüfen varlığından haberdar olduğu, kendisine ikizi gibi benzeyen, piyangoyu kazanıp tüm eski hayatını geride bırakmış tesisatçı İbrahim ile yer değişmesi olur. Ancak güzel sevgilisinin bu 'kopyaya' aşık olması üzerine işler kontrolden çıkacaktır.
New York Masalı
Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Komedi , Romantik
Süre: 99 Dak.
Yönetmen : Doğan Özmekik
Oyuncular : Esin Varan , Ahmet Bodur , Peyman Umay , Ferhat Daştan , Derya Çelikkol
Senaryo : Nilüfer Yenidoğan
Yapımcı : -
Diğer Adı : Fairytale of New York
"New York Masalı" Konu Özeti
New York'ta yaşayan ve geçirdiği kaza sonrası ölümden dönen Deniz (Esin Varan), bir gece vakti köprüden atlayarak hayatını bitirmeye niyetli Kerem'i (Ahmet Bodur) son anda ölümden vazgeçirmiştir. Bunun karşılığında genç adama 7 gün için hayatın neden güzel ve sürdürmeye değer olduğunu kanıtlayacaktır. Bu süreçte ikilinin başına ilginç olaylar gelecek, Deniz bir yandan eski nişanlısı Cenk'in (Peyman Umay) tuhaflıklarından kaçmaya çalışırken bir yandan da Kerem'e duyduğu arkadaşça hislerin değiştiğini farkedecektir.