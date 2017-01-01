Avrupa Müzeler Gecesi'ne yoğun ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 36 müzenin kapanış saatinden 23.00'e kadar olan 4 saatlik dilimdeki ücretsiz ziyaretler büyük ilgi gördü.

Habertürk Haber Merkezinden Akıncan Abadan'ın haberine göre İstanbul'da Avrupa Müzeler Gecesi etkinliğine dahil olan 3 müzeden biri olan Ayasofya Müzesi'nin önünde uzun kuyruk oluştu.

Kapanış saati olan 19.00'dan önce müze önünde biriken yüzlerce kişinin oluşturduğu kuyruk, Sultanahmet Camisinin önüne kadar uzandı. Ücretsiz ziyaret tam 4 saat sürerken, son ziyaretçi müzeye 22.00'de alındı. 150'şerli gruplar halinde müzeye alınan ziyaretçiler, saat 23.00'e kadar müzede kaldı.





18 Mayıs Müzeler Günü, Avrupa Konseyi, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Milletlerarası Müzeler Konseyinin (ICOM) himayesinde gerçekleşiyor. Avrupa'da 13üncüsü, Türkiyede ise 12ncisi gerçekleştirilen "Avrupa Müzeler Gecesi'ne Türkiye'de 23 müze dahil. Kapanış saatinden saat 23.00e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık kalan 36 müze şöyle:



"Amasya Müzesi, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Etnografya Müzesi, Antalya Müzesi, Alanya Müzesi, Side Müzesi, Demre Likya Uygarlıkları Müzesi, Aydın Müzesi, Burdur Müzesi, Çorum Müzesi, Edirne Müzesi, Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi, Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Hatay Arkeoloji Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Ayasofya Müzesi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İzmir Arkeoloji Müzesi, İzmir Atatürk Müzesi, İzmir Efes Müzesi, İzmir Ödemiş Müzesi, Kahramanmaraş Müzesi, Kastamonu Müzesi, Kocaeli Müzesi, Konya Mevlana Müzesi, Konya Karatay Çini Eserler Müzesi, Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Muğla Fethiye Müzesi, Muğla Marmaris Müzesi, Niğde Müzesi, Sivas Müzesi, Sinop Müzesi, Şanlıurfa Müzesi, Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi."