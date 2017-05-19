Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski’nin kitap serisinden uyarlanan oyunla adını dünyaya duyuran The Witcher, kuşkusuz oyun sektörünün kısa zamanda kültleşmişler oyunlarından bir tanesi.



Kitabın yazarı Andrzej Sapkowski, dizide yaratıcı danışman olarak görev yapacak. Sapkowski yaptığı açıklamada, “Netflix’in hikayelerimi uyarlaması çok heyecan verici. Otuz yılda yazdığım hikayemi kaynağından ve doğru şekilde anlatacaklar” açıklamasında bulundu. Bu açıklamadan yola çıkarak Netflix dizisinin oyunları değil kitabı baz alacağını söyleyebiliriz.



The Witcher'ın dizi olacağı öğrenildiğinde Netflix'in başkan yardımcısı Erik Barmack konuyla ilgili olarak,"Andrezej Sapkowski'nin yarattığı zenginliklerle dolu inanılmaz dünyanın büyük hayranlarından biriyim. Durum böyle olunca da bu muhteşem dünyayı bir an evvel Netflix ekranlarına taşımaya karar verdik." dedi.