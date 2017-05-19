BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
haber,kaynak, etkinlik, konu, yazı vb.
LİSTELE
PAYLAŞ
Haber/makale'yi paylaşmak için aşağıdaki sosyal hesaplardan birini kullabilirsiniz!
Kültür-Sanat

Netflix'in yeni bebeği The Witcher televizyona uyarlanıyor

Kitaptan uyarlanan oyun şimdi de Netflix'in yeni dizisi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor

19 Mayıs 2017 Cuma, 11:43:05

Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski’nin kitap serisinden uyarlanan oyunla adını dünyaya duyuran The Witcher, kuşkusuz oyun sektörünün kısa zamanda kültleşmişler oyunlarından bir tanesi.


Kitabın yazarı Andrzej Sapkowski, dizide yaratıcı danışman olarak görev yapacak. Sapkowski yaptığı açıklamada, “Netflix’in hikayelerimi uyarlaması çok heyecan verici. Otuz yılda yazdığım hikayemi kaynağından ve doğru şekilde anlatacaklar” açıklamasında bulundu. Bu açıklamadan yola çıkarak Netflix dizisinin oyunları değil kitabı baz alacağını söyleyebiliriz.


The Witcher'ın dizi olacağı öğrenildiğinde Netflix'in başkan yardımcısı Erik Barmack konuyla ilgili olarak,"Andrezej Sapkowski'nin yarattığı zenginliklerle dolu inanılmaz dünyanın büyük hayranlarından biriyim. Durum böyle olunca da bu muhteşem dünyayı bir an evvel Netflix ekranlarına taşımaya karar verdik." dedi.

YORUM YAP 0
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ
300
300