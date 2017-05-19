Kırsalda yaşayan çocukları sinema başta olmak üzere sanatın tüm renkleriyle buluşturan Sinemasal, beşinci yılında aşk temasıyla İç Anadolu’nun çocukları için yollarda. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinemasal Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle 4 Mayıs’ta Kırıkkale’de başlayan festival; Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Aksaray’ın ardından 19, 20 ve 21 Mayıs 2017 tarihlerinde Nevşehir’de tamamlanıyor.

2013’ten bu yana Türkiye’nin 32 farklı ilinde 42 bin çocuğun geleceğine, sanatın tüm renklerini kullanarak katkıda bulunan Sinemasal, İç Anadolu etabının kapanış etkinlikleri için sıra dışı bir yöntem uyguluyor. Göreme Belediyesi’nin ev sahipliğinde Nevşehir ili ve ilçelerine bağlı yüzü aşkın köyde yaşayan 4 bin çocuğun 19, 20 ve 21 Mayıs 2017 tarihlerinde üç gün boyunca Göreme Açık Hava Müzesi’nde buluşturuyor.

Büyükşehirlerde gerçekleşen kültürel ve sanatsal etkinlikleri coğrafi ve ekonomik açıdan dezavantajlı konumda olan bölgelere taşıyan Sinemasal, 19-21 Mayıs tarihlerinde Nevşehir'in Göreme ilçesinde.

Festivalin üç günlük programı ise şu şekilde:



Aktiviteler: 19-20-21 Mayıs 2017 / 13:00-21:30

13.00 Yüz Boyama, Resim ve Kukla Atölyeleri

15:00 Masal Atölyesi, Hayal Çemberi

16.00 Barış Manço - Büyümüş de Küçülmüş (Hayal Paylaşımı)

17.00 Köyün Sesi Şarkı Yarışması

18.00 Açık Hava Tiyatrosu

20.00 Açık Havanın Büyüsünde Film Gösterimi

Tiyatro Gösterimleri: 18:00-19:00

19 Mayıs 2017 Cuma - Mutluluklar Ülkesi

20 Mayıs 2017 Cumartesi - Mutluluklar Ülkesi

21 Mayıs 2017 Pazar - Mutluluklar Ülkesi

Açık Havanın Büyüsünde Film Gösterimi: 20:00-21:30

19 Mayıs 2017 Cuma - Nadide Hayat

20 Mayıs 2017 Cumartesi - Ekşi Elmalar

21 Mayıs 2017 Pazar - Troller