Bu hafta ne yapsak? (20 Mayıs 2017)

Şehrin kalabalığından uzak bir hafta sonu için adres Limits Off presents Chill-Out Festival Istanbul. Saat 12.00 itibarıyla başlayacak festivalde sahnede Aláfia, Chaim, Culoe De Song, Hubble, Hyenah, José González, Masayoshi Fujita & Jan Jelinek, Matthias Meyer, Moscoman, Nicola Cruz, Pattern Drama, Petre Inspirescu, Sebastien Casanova, Skye & Ross (Morcheeba), The Tiger Lillies, Al’York, Cem & RG, Islandman, Kıyı Müzik, Valley’s Echo, Violations Radio olacak.
Nâzım Hikmet Kültür Merkezi sahnesi ‘İstanbul ve İzmir Rum Ezgileri’ ile Vassiliki Papageorgiou konserini ağırlayacak.