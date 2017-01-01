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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (20 Mayıs 2017)

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 00:37:10 HABERTURK.COM

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    Şehrin kalabalığından uzak bir hafta sonu için adres Limits Off presents Chill-Out Festival Istanbul. Saat 12.00 itibarıyla başlayacak festivalde sahnede Aláfia, Chaim, Culoe De Song, Hubble, Hyenah, José González, Masayoshi Fujita & Jan Jelinek, Matthias Meyer, Moscoman, Nicola Cruz, Pattern Drama, Petre Inspirescu, Sebastien Casanova, Skye & Ross (Morcheeba), The Tiger Lillies, Al’York, Cem & RG, Islandman, Kıyı Müzik, Valley’s Echo, Violations Radio olacak. 

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    Nâzım Hikmet Kültür Merkezi sahnesi ‘İstanbul ve İzmir Rum Ezgileri’ ile Vassiliki Papageorgiou konserini ağırlayacak.

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