Bu hafta ne yapsak? (20 Mayıs 2017)

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İZMİR-İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençler için hazırladığı İzmir Gençlik Festivali devam ediyor. İnciraltı Kent Ormanı’nda düzenlenen festivalde bugün saat 16.00’da genç müzik grupları sahne almaya başlayacak. Saatler 21.00’i gösterdiğinde ise sahne sırası Mor ve Ötesi grubunun olacak.