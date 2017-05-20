Mersin'de 7 bin 465 metrekarelik alanda, günümüz modern teknolojileri kullanılarak yapılan Arkeoloji Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan tarafından hizmete açıldı.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yapılan ve inşaatı üç yılda tamamlanan Arkeoloji Müzesi için Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı şunları söyledi;



"Ülkemiz bugün itibarıyla modern müzecilik konusunda dünyaya örnek teşkil edecek müzelere ev sahipliği yapmakta ve her geçen gün bu müzelere bir yenisi eklenmektedir. Son 15 yılda Türkiye'de müzecilik ve müze turizmi konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Tüm dünyada müzeciliğin fonksiyonları, misyonu, vizyonu, yönetim sistemi, işleyişi, kullandığı teknolojiler, pazarlama ve tanıtım teknikleri değişti. Değişen ve gelişen bu müzecilik modelinde nesne odaklı müzecilik yaklaşımından ziyade, ziyaretçi yani tüketici, izleyici odaklı yaklaşıma geçildi. Biz de bu çerçevede gerek Milli Eğitim Bakanlığımızla gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımızla imzaladığımız protokollerle müzelerimizi, ören yerlerimizi aynı zamanda birer eğitim ortamı olarak değerlendiriyoruz. Her müze aynı zamanda bir eğitim ortamıdır. Bunun için müzelerimizin en öncelikli hedef kitlelerini de öğrencilerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz ve öğretmenlerimizi teşkil ediyor."

Mersin Arkeoloji Müzesi'nin adeta bir sanat eseri olduğunu vurgulayan Elvan, "Bu kompleks müze olmanın yanında sosyal donatılarıyla aynı zamanda bir bilim yuvası olma özelliği taşıyor. Eski dönemlerde olduğu gibi ziyaretçiler sadece eserleri görmekle kalmayacaklar, istedikleri duyguyu alabilecekler. Gençlerimizin, çocuklarımızın tarihi sevecekleri bir atmosfer ortamı oluşacak. Ayrıca, gündelik ihtiyaçlarını da yine buradan karşılayabilecekler. Tarih içerisinde yolculuk yaparken, o yolculuğu günümüze taşıyacak kodları çözebilecek her türlü donanım müzemizde sağlanmış durumda" dedi.