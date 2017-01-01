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KÜLTÜR-SANAT

Latin Amerika modern sanatının en önemli 16 temsilcisi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:54:20 HABERTURK.COM

  • 1 Latin Amerika modern sanatının en önemli 16 temsilcisi
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    2-26 Mayıs tarihleri arasında Sotheby's'da Latin Amerika; Modern Art Online açık arttırmasında  yer alan 16 önemli eser ve açık arttırma fiyatları.

    Ressam: Ángel Botello
    Eserin adı: Tendiendo ropa circa 1970
    Yaklaşık değeri: 8,000$–12,000$

  • 2 Latin Amerika modern sanatının en önemli 16 temsilcisi
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    Ressam: Emilio Pettoruti
    Eserin adı: Figuras para ballet  1918 
    Yaklaşık değeri: 18,000$–22,000$

  • 3 Latin Amerika modern sanatının en önemli 16 temsilcisi
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    Ressam: Leonora Carrington
    Eserin adı: İsimsiz
    Yaklaşık değeri: 15,000$–20,000$

  • 4 Latin Amerika modern sanatının en önemli 16 temsilcisi
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    Ressam: Matta
    Eserin adı: İsimsiz 1966-1967
    Yaklaşık değeri: 40,000$–60,000$

  • 5 Latin Amerika modern sanatının en önemli 16 temsilcisi
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    Ressam: Rufino Tamayo
    Eserin adı: Mujer con canasta 1942
    Yaklaşık değeri: 20,000$–25,000$

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