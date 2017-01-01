2-26 Mayıs tarihleri arasında Sotheby's'da Latin Amerika; Modern Art Online açık arttırmasında yer alan 16 önemli eser ve açık arttırma fiyatları.
Ressam: Ángel Botello
Eserin adı: Tendiendo ropa circa 1970
Yaklaşık değeri: 8,000$–12,000$
Ressam: Emilio Pettoruti
Eserin adı: Figuras para ballet 1918
Yaklaşık değeri: 18,000$–22,000$
Ressam: Leonora Carrington
Eserin adı: İsimsiz
Yaklaşık değeri: 15,000$–20,000$
Ressam: Matta
Eserin adı: İsimsiz 1966-1967
Yaklaşık değeri: 40,000$–60,000$
Ressam: Rufino Tamayo
Eserin adı: Mujer con canasta 1942
Yaklaşık değeri: 20,000$–25,000$