Gazete Habertürk'te yer alan Kenan Taşkın'ın haberine göre; TRABZON’un Sürmene Anadolu Lisesi’nde eğitim gördüğü sırada çektiği “Bıyık” adlı kısa metrajlı filmle yurtiçinde 3 ödül alan ve 2015 yılında Cannes Film Festivali’nde uluslararası bir başarıya imza atarak gösterime layık görülen filmin genç yönetmeni Umut Delimehmet’in hedefi festivalde ödül almak. Şu an Ankara Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon Bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu belirten Delimehmet, “Lisede okurken ailem bu işlerle ilgilenmeme karşı çıkıyordu. Şimdi ise en büyük destekçim oldular. Öncelikle eğitimimi tamamlamak istiyorum. Yeterli tecrübeye ulaşınca uzun metrajlı film çekmeyi planlıyorum İmkân verilmesi halinde dünyaca ünlü yönetmenlerden geri kalmayız. En büyük amacım da dünyanın en elit film festivali olan Cannes Film Festivali’nde ödül almak” diye konuştu.