BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
haber,kaynak, etkinlik, konu, yazı vb.
LİSTELE
PAYLAŞ
Haber/makale'yi paylaşmak için aşağıdaki sosyal hesaplardan birini kullabilirsiniz!
Kültür-Sanat

Hedefi Cannes'da ödül almak

2015 yılında Cannes Film Festivali'nde gösterime layık görülen Bıyık filminin yönetmeni Umut Delimehmet çıtayı yükseltiyor

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:20:02

Gazete Habertürk'te yer alan Kenan Taşkın'ın haberine göre; TRABZON’un Sürmene Anadolu Lisesi’nde eğitim gördüğü sırada çektiği “Bıyık” adlı kısa metrajlı filmle yurtiçinde 3 ödül alan ve 2015 yılında Cannes Film Festivali’nde uluslararası bir başarıya imza atarak gösterime layık görülen filmin genç yönetmeni Umut Delimehmet’in hedefi festivalde ödül almak. Şu an Ankara Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon Bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu belirten Delimehmet, “Lisede okurken ailem bu işlerle ilgilenmeme karşı çıkıyordu. Şimdi ise en büyük destekçim oldular. Öncelikle eğitimimi tamamlamak istiyorum. Yeterli tecrübeye ulaşınca uzun metrajlı film çekmeyi planlıyorum  İmkân verilmesi halinde dünyaca ünlü yönetmenlerden geri kalmayız. En büyük amacım da dünyanın en elit film festivali olan Cannes Film Festivali’nde ödül almak” diye konuştu.

YORUM YAP 0
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ
300
300