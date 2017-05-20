Netflix'in yapımcılığını üstelendiği Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho'nun filmi Okja, galada protestoya sahne oldu. Salondaki izleyicilerin Netflix'i protesto ettiği kısa an hafızalarda yer etti.



Filmde yer alan ünlü isimler: Thierry Fremaux, Tilda Swinton, Darius Khondji, Paul Dano, Bong Joon-ho, Byung Hee-bong, Ahn Seo-hyun, Lily Collins, Steven Yeun, Giancarlo Esposito, Devon Bostick ve Jake Gyllenhaal gösterim öncesi kırmızı halıda oldukça renkli görüntüler sergiledi.



Film başladıktan kısa bir süre sonra ekranda Netflix logosunun gözükmesi yüzünden salonda başlayan yuhalamalar, filmin ekran boyutunun sinema perdesine uygun olmamasıyla daha da şiddetlendi.



Kısa sürede sorun giderilse bile bu olay Cannes Film Festivaline damgasını vurdu.