Paulo Coelho Savaşçı söyledikleri doğrultusunda yaşadığına inanırsa, sonunda söylediklerini gerçekleştiren kişi olur



Ateşin başında

Işığın savaşçısı dünyasını sevdiği insanlarla paylaşır ve onları istediklerini yapmaları konusunda teşvik eder. Böyle zamanlarda düşman yanında taşıdığı iki tabletle birlikte belirir. Tabletlerin birinin üzerinde “Önce kendini düşün. Tanrı’nın nimetlerini kendine sakla yoksa sonunda her şeyi kaybedersin” yazmaktadır. Diğer tabletteyse “Sen kimsin ki başkalarına yardım edeceksin? Kendindeki kusurları görmüyor musun?” sözleri vardır. Bir savaşçı kendi kusurlarını bilse de yalnız gelişemeyeceğini ve kendini çevresindeki insanlardan uzak tutamayacağını da bilir. Düşmanın bir bakıma haklı olduğunu hissetse bile, üzerinde yazı olan iki tableti unutup şevkini herkese yaymaya devam eder. Dostlarıyla ateşin başına oturur, orada herkes zaferlerindan bahseder – aralarına sonradan katılan yabancılar da her zaman hoş karşılanır çünkü hepsi kendi hayatlarından gurur duyan ve “İyi Savaş”ın ne olduğunu bilen kişilerdir. Savaşçı deneyimlerini paylaşmanın önemini bilir, ilerlediği yoldan coşkuyla bahseder, saldırılara nasıl göğüs gerdiğini, nasıl çözümler bulduğunu anlatır. Sözlerini tutku ve romantizmle besler. Bazen birazcık abartma lüksünü de kullanabilir çünkü atalarının da zaman zaman abartmış olduklarını bilir; ama bu şekilde davrandığı zamanlarda onuru asla kibirlilikle karıştırmaz ve kendi abartılarına asla kendini inandırmaz.



Bağlanmak

Savaşçı birinin “Evet. Ama bir karar vermeden önce her şeyi iyice anlamaya ihtiyacım var.

Fikrimi değiştirmekte özgür olmak istiyorum” dediğini duyduğunda güvensizlik hisseder. O da sözü geçen özgürlüğe sahiptir ama bu onu yürüdüğü yola bağlanmaktan alıkoymaz, bunu neden yaptığını tam olarak

anlamamış olsa bile. Işığın savaşçısı kararlar verir. Ruhu gökyüzündeki bulutlar kadar bağımsızdır ama o hayaline bağlanmıştır. Özgürce seçtiği yolda hoşuna gitmeyen saatlerde uyanması, ona hiçbir şey katmayan insanlarla konuşması, fedakârlıklar yapması gerekir. Kimi arkadaşları şu yorumu yapar: “Bir hiç için kendini feda ediyorsun sen. Özgür değilsin.” Savaşçı özgürdür. Ama açık fırında ekmek pişiremeyeceğinin bilincindedir, o yüzden amacına odaklanmak zorundadır.



Fikirlerini yaşamak

Işığın savaşçısı güvenilirdir. Hikâyelerini abartıp kendini olduğundan daha önemli görmeye başladığında hatalar yapabilir. Ama o ışığın savaşçısıdır ve yalan söylemesi yasaktır. Dostlarıyla sohbet etmek için ateşin başına toplandıklarında, sözlerinin Evren’in hafızasına ne düşündüğünün bir kanıtı olarak yerleşeceğini bilir. Savaşçı şöyle düşünür: “Neden çoğunlukla tüm söylediklerimi yapabilme gücüm olmadığı halde bu kadar çok konuşuyorum?” Bu önemli bir düşüncedir. Ve cevabı kalp verir: “Eğer düşüncelerini toplum içinde savunursan o düşünceler doğrultusunda yaşamak için çok daha fazla çaba göstermen gerekir.” Savaşçı söyledikleri doğrultusunda yaşadığına inanırsa, sonunda söylediklerini gerçekleştiren kişi olur.

(Çeviren: Mine Akverdi Denktaş)