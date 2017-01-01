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Yol / Road



Yapım Yılı: 2009 IMDB Puanı: 7,3

Bir baba ve oğlu, nasıl başladığı ve ne olduğu belirtilmemiş, dünyayı kaplayıp uygarlığı yok eden yıkıcı afete karşı insanlığını kaybetmeden hayatta kalma mücadelesi vermektedir.