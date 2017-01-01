Sinema tarihinin en çok beğenilen hayatta kalma hikayelerini sıraladık.
İşte izlenme rekorları kıran filmlerden bazıları:
After Armageddon
Yapım Yılı: 2010 IMDB Puanı: 7,2
Yeryüzünde büyük bir felaket sonrası iki karşıt görüşlü adamın hayatta kalması konu alınmaktadır.
Yeryüzündeki Son Adam / The Last Man on Earth
Yapım Yılı: 1964 IMDB Puanı:6,9
Dünya çapında bir salgın olur ve yeryüzündeki herkes kan emici vampirlere dönüşür bir kişi hariç. Tek bir adamın vampirlere karşı mücadele konu alınmaktadır.
New York'tan Kaçış / Escape From New York
Yapım Yılı: 1981 IMDB Puanı: 7,2
1997 yılında suçun artması sonucu duvarlar ve dikenli tellerle çevrilen New York, ABD'nin geri kalanından yalıtılarak adeta dev bir açık hava cezaevine dönüştürülmüştür. En iflah olmaz suçlular oraya atılıp anarşik ve vahşi bir yaşama mahkum edilirken, kaçmaya çalışanlar vurulmaktadır.
Şarküteri / Delicatessen
Yapım Yılı: 1991 IMDB Puanı: 7,7
Film savaş sonrası Fransız bir apartmanda geöçiyor. Kıtlık yiyecekleri değerli hale getirmiştir ve insan eti en değerli et olmuştur.
Yapay Zeka / A.I. Artificial Intelligence
Yapım Yılı: 2001 IMDB Puanı: 7,1
Gerçek insnalarla robotlar arasında geçen bir bilim kurgu filmidir.