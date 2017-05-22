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Kültür-Sanat

İkinci çocuk sanat bienali başlıyor

Çocukların penceresinden çağdaş sanat eserleri sanatseverlerle buluşacak

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:49:41


“Dünyayı sevgi ve hoşgörü kurtaracak” düşüncesiyle geçen yıl ilk defa düzenlenen ve geleneksel hale gelen “Çocuk Sanat Bienali” 22 Mayıs Pazartesi günü İstanbul Deniz Müzesi’nde kapılarını açıyor. Bu yıl “fark” temasıyla gerçekleştirilecek bienalde çocukların penceresinden yansıyan eserler 3 gün süreyle sergilenecek ve bienal ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Çocukların özgür fikirlerini ortaya çıkartmak amacıyla geleneksel hale getirilen “Çocuk Sanat Bienali”nin ikincisini bu yıl 22 Mayıs-25 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Deniz Müzesi’nde düzenleniyor.

“FARK” ile Özüne Dönecekler
2. Çocuk Sanat Bienali’nde, “farklı olmak”, “fark edilmek”, “fark yaratmak”, “farkındalık” gibi toplumsal hayatta yer alan, eğitim sisteminden üretim biçimlerine, iletişimden tüketim alışkanlıklarına kadar her alanı etkileyen kavramların çocuk penceresinden yansımaları yer alacak.

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