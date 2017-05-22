

“Dünyayı sevgi ve hoşgörü kurtaracak” düşüncesiyle geçen yıl ilk defa düzenlenen ve geleneksel hale gelen “Çocuk Sanat Bienali” 22 Mayıs Pazartesi günü İstanbul Deniz Müzesi’nde kapılarını açıyor. Bu yıl “fark” temasıyla gerçekleştirilecek bienalde çocukların penceresinden yansıyan eserler 3 gün süreyle sergilenecek ve bienal ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Çocukların özgür fikirlerini ortaya çıkartmak amacıyla geleneksel hale getirilen “Çocuk Sanat Bienali”nin ikincisini bu yıl 22 Mayıs-25 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Deniz Müzesi’nde düzenleniyor.