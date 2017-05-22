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Kültür-Sanat

Bilal'i Habeşi sinemalarda

İlk kez ezanı okuyan Habeşi'nin hayatı beyazperdeye uyarlandı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:41:27

Müslümanların ilk müezzini Bilal-i Habeşi, 1400 yıl önce İslamiyet'e ilk inananlardan. Şimdi ise hayat hikayesi beyaz perdeye geliyor...

"Özgürlüğün Sesi Bilal" adıyla yayınlanacak film animasyon türünde. Hollywood'da büyük bir animasyon ekibiyle hazırlanan film 30 milyon dolar bütçeli. Filmin yönetmenliğini Pakistanlı Hürrem Alavi ve Ayyam Cemal üstlendi.

BİLAL-İ HABEŞİ 26 MAYIS'TA VİZYONDA

Filmin seslendirme kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Ayça Bingöl, Tamer Karadağlı ve Volkan Severcan gibi ünlü isimler var.

Özgürlüğün Sesi Bilal 26 Mayıs'ta vizyona girecek.

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