Müslümanların ilk müezzini Bilal-i Habeşi, 1400 yıl önce İslamiyet'e ilk inananlardan. Şimdi ise hayat hikayesi beyaz perdeye geliyor...

"Özgürlüğün Sesi Bilal" adıyla yayınlanacak film animasyon türünde. Hollywood'da büyük bir animasyon ekibiyle hazırlanan film 30 milyon dolar bütçeli. Filmin yönetmenliğini Pakistanlı Hürrem Alavi ve Ayyam Cemal üstlendi.

Filmin seslendirme kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Ayça Bingöl, Tamer Karadağlı ve Volkan Severcan gibi ünlü isimler var.

Özgürlüğün Sesi Bilal 26 Mayıs'ta vizyona girecek.