Mardin'de 1400 yıllık mezarlık ziyarete açıldı

Mardin'in Dara Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan ve Roma döneminde, "yeniden diriliş törenleri"nin yapıldığı, yüzlerce kişinin bir arada gömüldüğü galeri mezar ve su sarnıcı ile zindan turizmin hizmetine sunuldu.
Mardin Valisi Mustafa Yaman, beraberindeki Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'yla turizm haftası kapsamında merkez Artuklu ilçesine bağlı Dara Antik Kenti'ni ziyaret etti.
Kazı çalışmaları neticesinde gün yüzüne çıkarılan tarihi mezar, su sarnıcı ve zindan ziyarete açıldı.
Yaman, yaptığı açıklamada, antik kentin yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olduğunu söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mardin Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğünce tarihi kentin yapılan çalışmalar neticesinde hizmete açıldığına işaret eden Yaman, antik kentin ülkenin en önemli mekanlarından biri olduğunu kaydetti.