Mardin'de 1400 yıllık mezarlık ziyarete açıldı

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İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın da antik kenti Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak istediklerini ifade ederek, "Dara gibi bizim bakir alanlarımız çoktur. Mardin kültür açısında geniş bir şehir. Bu kültürü sanatla birleştirerek daha çok artırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.