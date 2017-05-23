Dünyaca ünlü Abba grubunun müziklerinden yola çıkarak hazırlanan Mamma Mia müzikali 2008 yılında Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård, Julie Walters ve Christine Baranski gibi efsane bir kadroyla ekrana gelmişti.



Müzikalde babasını merak eden genç bir kız rolünde gördüğümüz Amanda Seyfried, düğününde babasıyla tanışmak için kolları sıvıyordu. Babası olma ihtimali olan üç erkeğe mektup göndererek düğününe davet eden Sophie Sheridan (Amanda Seyfried), olayların sarpa sarmasıyla işin içinden çıkamıyor ve annesinin yardımını alıyordu. Tipik bir yaz gecesi eğlencesi olan filmde yine aynı kadro olup olmayacağı merak konusu.

Abba grubunun ünlü parçası "Mamma Mia" şarkısından adını alan müzikalin Temmuz 2018 yılında vizyona girmesi planlanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise The Best Exotic Marigold Hotel'in yazarı Ol Parker bulunuyor.