Billboard Müzik Ödülleri'nde Drake'ten sonra damgasını vuran bir diğer isim de Celine Dion!



Ünlü sanatçının 20. yılı şerefine ödül töreninde Titanik filminin müziği olan "My Heart Will Go On" parçasını seslendirdiğinde tüm salon duygu dolu anlar yaşadı.



İşte Céline Dion'un en unutulmaz parçaları ve performansları;