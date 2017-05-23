Tüm dünyada merakla beklenen Game of Thrones'un yedinci ve son sezonun en özel kareleri Entertainment Weekly sitesinde yayınlandı. 16 Temmuz'da ilk bölümü yayınlanacak dizinin setinden özel kareler burada...

Khaleesi'nin büyüdükçe kontrolünü yitirdiği ejderhaları...

Kuzey'in koruyucusu Jon Snow belli ki Ak Yürüyen'lerle savaşmaya hazırlanıyor.

Arya Stark ait olduğu topraklara geri dönüyor.

Cersei ve Jamie Lannister Demir Taht'ta kararlar alıyor.

Sansa Stark'ın sadık kolu Brienne set arasında oldukça eğlenceli vakit geçiriyor.

Duvarın koruyucularının setinden bir kare daha...

Lord Baliesh ve Sansa Stark Kuzey'de yeni bir ittifak oluşturuyorlar.