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Moonraker / Ayı Harekatı

Yapım Yılı: 1979

Megalomanyak bir milyarder olan Sir Hugo Drax, yörüngede dev bir uzay üssü inşaa eder. Amacı, seçtiği sağlıklı ve güzel erkek ve kadınlardan bir grubunu uzay üssüne topladıktan sonra, bir nükleer füze ile dünyayı yok etmek ve üsteki insanlardan yeni bir ırk yaratmaktır.Dünyayı kurtarma görevi bir kez daha James Bond'a düşer!