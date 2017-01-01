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En özel James Bond: Roger Moore

23 Mayıs 2017 Salı, 17:17:01 HABERTURK.COM

  • 1 En özel James Bond: Roger Moore
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    14 Ekim 1927 yılında dünyaya gelen Roger Moore 1973 ile 1985 yılları arasında yedi filmde James Bond karakterini canlandırdı. En sevilen James Bond karakterlerinden Roger Moore 23 Mayıs'ta (Bugün) hayata gözlerini yumdu. İşte kariyerinde önemli bir yeri olan James Bond filmleri:

    Live and Let Die / Yaşamak İçin Öldür
    Yapım Yılı: 1973
    Bond rolünde emekli olan Sean Connery'nin yerine Roger Moore'un geçtiği 1973 yapımı bir James Bond filmdir.

     

  • 2 En özel James Bond: Roger Moore
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    The Man with the Golden Eye / Altın Tabancalı Adam 
    Yapım Yılı: 1974

    "Altın Tabancalı Adam" 22 filmlik serinin 9. filmidir. Yönetmenliğini Guy Hamilton'ın üstlendiği filmin diğer rollerinde, korku filmlerinin unutulmaz oyuncusu Christopher Lee, Britt Ekland, Maud Adams, Herve Villechaize ve Clifton James oynamışlardır.

     

  • 3 En özel James Bond: Roger Moore
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    The Spy Who Loved Me / Beni Seven Casus
    Yapım Yılı: 1982

    Rus ve İngiliz hükümetleri birer denizaltıları ortadan kaybolunca savaşın eşiğine gelirler. Ele geçirilen mikrofilm, denizaltıların üçüncü bir tarafın kontrolündeki bir teknolojiyle takip edilerek kaçırıldığını ortaya çıkarır.Böylece James Bond ve Rus ajanı Anya Amasova yolları kesişir.

     

  • 4 En özel James Bond: Roger Moore
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    For Your Eyes Only / Yalnız Senin Gözlerin İçin
    Yapım Yılı: 1981

    Arnavutluk açıklarında batan bir gemi, büyük ülkelerin o bölgeye ilgisini çeker. Gemide, Polaris nükleer denizaltıları üzerinde kontrol sağlamaya yarayan ATAC sistemi bulunmaktadır.İngiliz hükümeti için aramalara katılan James Bond ile Kristatos'la olan mücadele başlar.

  • 5 En özel James Bond: Roger Moore
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    Octopussy / Ahtapot 
    Yapım Yılı: 1983

    Roger Moore'un ilerlemiş yaşına daha uygun bir Bond kızıyla (Maud Adams) buluştuğu film, Soğuk Savaş sırasında Avrupa'nın güvenliğini tehdit eden ve Sovyetler'den kaynaklanan bir askeri komplonun engellenmesini içeriyor.

     

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