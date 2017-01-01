14 Ekim 1927 yılında dünyaya gelen Roger Moore 1973 ile 1985 yılları arasında yedi filmde James Bond karakterini canlandırdı. En sevilen James Bond karakterlerinden Roger Moore 23 Mayıs'ta (Bugün) hayata gözlerini yumdu. İşte kariyerinde önemli bir yeri olan James Bond filmleri:
Live and Let Die / Yaşamak İçin Öldür
Yapım Yılı: 1973
Bond rolünde emekli olan Sean Connery'nin yerine Roger Moore'un geçtiği 1973 yapımı bir James Bond filmdir.
The Man with the Golden Eye / Altın Tabancalı Adam
Yapım Yılı: 1974
"Altın Tabancalı Adam" 22 filmlik serinin 9. filmidir. Yönetmenliğini Guy Hamilton'ın üstlendiği filmin diğer rollerinde, korku filmlerinin unutulmaz oyuncusu Christopher Lee, Britt Ekland, Maud Adams, Herve Villechaize ve Clifton James oynamışlardır.
The Spy Who Loved Me / Beni Seven Casus
Yapım Yılı: 1982
Rus ve İngiliz hükümetleri birer denizaltıları ortadan kaybolunca savaşın eşiğine gelirler. Ele geçirilen mikrofilm, denizaltıların üçüncü bir tarafın kontrolündeki bir teknolojiyle takip edilerek kaçırıldığını ortaya çıkarır.Böylece James Bond ve Rus ajanı Anya Amasova yolları kesişir.
For Your Eyes Only / Yalnız Senin Gözlerin İçin
Yapım Yılı: 1981
Arnavutluk açıklarında batan bir gemi, büyük ülkelerin o bölgeye ilgisini çeker. Gemide, Polaris nükleer denizaltıları üzerinde kontrol sağlamaya yarayan ATAC sistemi bulunmaktadır.İngiliz hükümeti için aramalara katılan James Bond ile Kristatos'la olan mücadele başlar.
Octopussy / Ahtapot
Yapım Yılı: 1983
Roger Moore'un ilerlemiş yaşına daha uygun bir Bond kızıyla (Maud Adams) buluştuğu film, Soğuk Savaş sırasında Avrupa'nın güvenliğini tehdit eden ve Sovyetler'den kaynaklanan bir askeri komplonun engellenmesini içeriyor.