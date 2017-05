3 | 7

The Spy Who Loved Me / Beni Seven Casus

Yapım Yılı: 1982

Rus ve İngiliz hükümetleri birer denizaltıları ortadan kaybolunca savaşın eşiğine gelirler. Ele geçirilen mikrofilm, denizaltıların üçüncü bir tarafın kontrolündeki bir teknolojiyle takip edilerek kaçırıldığını ortaya çıkarır.Böylece James Bond ve Rus ajanı Anya Amasova yolları kesişir.