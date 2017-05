Televizyon izleme rutinlerinde önemli değişiklikler oluyor. Tüketicilere izleme özgürlüğü verildiğinde alışılmışın dışında bir izleme rutini ortaya çıktı. Örneğin; tüketiciler sabahları haber programları ile uyanmak yerine komedi, öğlenleri ise kadın programları yerine drama dizileri izlemeyi tercih ediyor.

Son dört, beş yılda televizyon izleme alışkanlıklarında pek çok açıdan yıkıcı bir değişim yaşandı. Özel bir dizi yapım kanalının 22 ülkede 77 milyon kullanıcı üzerinde gerçekleştirdiği global bir araştırmaya göre tüketiciler neyi ne zaman izleyeceğini kendi seçtiğinde, geleneksel TV kanallarının gün içinde verdiği programlardan çok daha farklı içerikleri izlemeyi tercih ediyor.

Güne gülerek başlamak istiyoruz

Araştırma sonuçlarına göre izleyiciler sabahları kahvaltıda Fuller House gibi aile komedi programlarını izlemeyi tercih ediyor. Sabah saatlerinde en çok izlenen komedi programları arasında Fuller House, Unbreakable Kimmy Schmidt ve Grace and Frankie gibi diziler bulunuyor.

Öğle kuşağında kadın programları yerine drama dizileri tercih ediyoruz

İzleyeceği içeriği TV kanalları değil tüketicinin kendisi seçtiğinde, öğlen 12:30 ile 14:00 saatleri arasında en çok izlenen programların drama dizileri olduğu görülüyor. Gilmore Girls A Year in the Life, The Crown, Suits, Vikingler gibi diziler bu saat aralığında öne çıkıyor.

Akşam saatlerinde korku ve gerilimin ilacı gece saatlerinde komedi oluyor

Akşam saatlerinde en çok Stranger Things, Sense8, Breaking Bad, Dexter gibi gerilim/korku dizileri öne çıkıyor. Verilere göre dünya genelinde saat 21:00 civarında bu türde izlenen içeriklerde yüzde 27’lik bir artış var. İşin ilginci, üyelerin 23:00’e kadar korku/gerilim dizileri izledikten sonra yatmadan önce komedi içeriklerine yönelmesi...

Uyku yerine öğrenme isteği ağır basıyor

Gece kuşlarının sanılandan çok daha farklı bir zevki var. Bu saat aralığında yüzde 24 artışla en çok Abstract The Art of Design, Making a Murderer, Chef’s Table ve Planet Earth gibi belgeseller izleniyor.