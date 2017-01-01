T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ve TÜRSAK Vakfı’nın işbirliğiyle bu yıl 14. yaşında giren Çocuk Filmleri Festivali, 24 Mayıs - 6 Haziran arasında “Çünkü hayaller uçar, sınır tanımaz” sloganıyla yola çıkıyor.

Festival 24-25-26 Mayıs’ta Elazığ’da, 29-30 Mayıs Bingöl’de, 1-2 Haziran Tunceli’de, 6-9 Haziran tarihleri arasında ise İstanbul’da çocuklarla buluşacak.

Çocukların sinemayla tanışmasını sağlayarak sinema kültürü edinmelerinde ve erken yaşta sanatsal üretim denemelerinde yol gösterici bir rol oynayan festival, İstanbul’un yanı sıra Elazığ, Bingöl ve Tunceli şehirlerinde de film gösterimleri ve etkinliklerle çocuklarla buluşacak.

Festivalde uluslararası ödül almış film gösterimlerinin yanı sıra Fotoğraf Atölyesi, Drama Atölyesi ve oyuncu, yönetmenler eşliğinde ise Jüri Atölyesi gerçekleştirilecektir.