2011 yılından beri milyonlarca kişiyi ekranlara kitleyen ve 2018 yılında final yapması beklenen Game Of Thrones dizisinin yedinci sezon fragmanı yayınlandı. Son yılların en çok ilgi çeken efsane dizilerinden Game of Thrones'un yeni sezonun ne zaman başlayacağı seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Peki Game Of Thrones 7. sezon ne zaman başlayacak? İşte Game Of Thrones 7. sezon fragmanı ve yeni sezon tarihi...

GAME OF THRONES 7. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

David Benioff ile D. B. Weiss tarafından yaratılan Game of Thrones, dünya genelinde birçok ülkeden takip ediliyor. Game of Thrones dizisinin yedinci sezonu 16 Temmuz 2017'de yayımlanacak. Diğer sezonların aksine bu sezon yedi bölümden oluşuyor.

Game of Thrones'un kadrosu; Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Emilia Clarke ve Kit Harington gibi oyuncuların yanında bu sezon kadroya eklenen Jim Broadbent ve Tom Hopper'dan oluşuyor.

İşte Game Of Thrones 7. sezon fragmanı;