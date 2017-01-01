ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Game Of Thrones 7. sezon
KÜLTÜR-SANAT

Game Of Thrones 7. sezon ne zaman başlayacak?

Tüm dünyada merakla beklenen Game of Thrones'un yedinci sezon fragmanı yayınlandı. Peki Game Of Thrones 7. sezon ne zaman başlayacak?

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 21:33:04 Güncelleme: 21:38:09

2011 yılından beri milyonlarca kişiyi ekranlara kitleyen ve 2018 yılında final yapması beklenen Game Of Thrones dizisinin yedinci sezon fragmanı yayınlandı. Son yılların en çok ilgi çeken efsane dizilerinden Game of Thrones'un yeni sezonun ne zaman başlayacağı seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Peki Game Of Thrones 7. sezon ne zaman başlayacak? İşte Game Of Thrones 7. sezon fragmanı ve yeni sezon tarihi...

GAME OF THRONES 7. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

David Benioff ile D. B. Weiss tarafından yaratılan Game of Thrones, dünya genelinde birçok ülkeden takip ediliyor. Game of Thrones dizisinin yedinci sezonu 16 Temmuz 2017'de yayımlanacak. Diğer sezonların aksine bu sezon yedi bölümden oluşuyor.

Game of Thrones'un kadrosu; Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Emilia Clarke ve Kit Harington gibi oyuncuların yanında bu sezon kadroya eklenen Jim Broadbent ve Tom Hopper'dan oluşuyor.

İşte Game Of Thrones 7. sezon fragmanı;

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)
İşte en çok ziyaret edilen müzelerden ilk 10
KÜLTÜR-SANAT

İşte en çok ziyaret edilen müzelerden ilk 10
Tez, Antitez ve Sentez
KÜLTÜR-SANAT

Tez, Antitez ve Sentez

"Hayaller uçar, sınır tanımaz"
KÜLTÜR-SANAT

"Hayaller uçar, sınır tanımaz"
Ece Mumay'ın ilk single'ı
KÜLTÜR-SANAT

Ece Mumay'ın ilk single'ı
Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

BU HAFTA NE YAPSAK? (26 MAYIS 2017)
Bu hafta ne yapsak? (24 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

BU HAFTA NE YAPSAK? (24 MAYIS 2017)
Televizyon izleme rutini değişiyor!
KÜLTÜR-SANAT

TELEVİZYON İZLEME RUTİNİ DEĞİŞİYOR!
Tez, Antitez ve Sentez
KÜLTÜR-SANAT

TEZ, ANTİTEZ VE SENTEZ

Game Of Thrones 7. sezon ne zaman başlayacak?
KÜLTÜR-SANAT

GAME OF THRONES 7. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI
İşte en çok ziyaret edilen müzelerden ilk 10
KÜLTÜR-SANAT

İŞTE EN ÇOK ZİYARET EDİLEN MÜZELERDEN İLK 10