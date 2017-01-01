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Baba, kızının riskli fotoğraflarını nasıl ve neden paylaştı?

25 Mayıs 2017 Perşembe, 09:30:42 HABERTURK.COM

  • 1 Baba, kızının riskli fotoğraflarını nasıl ve neden paylaştı?
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    Bir fotoğrafta direksiyon başında diğer bir fotoğrafta ise bıçakla görüntülediği kızının iyiliği için bu resimleri Instagram'da paylaştı

  • 2 Baba, kızının riskli fotoğraflarını nasıl ve neden paylaştı?
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    İrlanda'nın Dublin şehrinde yaşayan Stephen Crowley ve kızı Hannah'ın paylaşımları sosyal medyada yankı uyandırdı. Çünkü; tasarımcı Stephen Crowley kızını gerek direksiyon başında gerekse de tezgahta elinde bıçakla görüntüledi. Resimleri görenler ilk başta gerçek sanıp tepki verseler de olay kısa süre sonra anlaşıldı.

  • 3 Baba, kızının riskli fotoğraflarını nasıl ve neden paylaştı?
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    Stephen Crowley'in kızı nadir görülen HLH (Hemofagositik lenfohistiyositozis) hastalığına yakalanmış ve kısacık ömrünün altı ayını kemoterapi görerek geçirmek durumunda kalmış.

  • 4 Baba, kızının riskli fotoğraflarını nasıl ve neden paylaştı?
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    Stephen Crowley'de bu hastalığa dikkat çekmek ve hastalık için donör sayısının arttırmak için Instagram'da böyle bir yola başvurmuş.

  • 5 Baba, kızının riskli fotoğraflarını nasıl ve neden paylaştı?
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    Oldukça dikkat çeken bu olay için Stephen Crowley "Düşünün bir kere 27 milyon donör içinden saadece üç tanesi Hannah'a uyumluydu" diyor.

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