Bir fotoğrafta direksiyon başında diğer bir fotoğrafta ise bıçakla görüntülediği kızının iyiliği için bu resimleri Instagram'da paylaştı
İrlanda'nın Dublin şehrinde yaşayan Stephen Crowley ve kızı Hannah'ın paylaşımları sosyal medyada yankı uyandırdı. Çünkü; tasarımcı Stephen Crowley kızını gerek direksiyon başında gerekse de tezgahta elinde bıçakla görüntüledi. Resimleri görenler ilk başta gerçek sanıp tepki verseler de olay kısa süre sonra anlaşıldı.
Stephen Crowley'in kızı nadir görülen HLH (Hemofagositik lenfohistiyositozis) hastalığına yakalanmış ve kısacık ömrünün altı ayını kemoterapi görerek geçirmek durumunda kalmış.
Stephen Crowley'de bu hastalığa dikkat çekmek ve hastalık için donör sayısının arttırmak için Instagram'da böyle bir yola başvurmuş.
Oldukça dikkat çeken bu olay için Stephen Crowley "Düşünün bir kere 27 milyon donör içinden saadece üç tanesi Hannah'a uyumluydu" diyor.