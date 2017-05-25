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Deadpool'un yeni filminde karşımıza çıkacak kötü adam belli oldu

İzleyicilerden tam not almayı başaran Deadpool, vites değiştiriyor

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İlk olarak çizgi romanlarda da sık sık yer bulan Domino karakterinin filmde olacağını öğrendiğimiz Deadpool'de işler gittikçe zorlaşıyor. X-Men evrenindeki diğer New Mutants'lardan bazı karakterleri de filmde göreceğiz. Ayrıca Fox, büyük bir sürpriz yaparak Marvel Sinematik Evreni'nde Thanos karakterine hayat veren Josh Brolin'in Cable olarak karşımıza çıkacağını da duyurmuştu.


Bütün bunların dışında şimdi ise filmin ana kötü karakteri açıklandı. Çizgi romanda adı sıkça geçen Black Tom Cassidy karakteri, filmin ana kötüsü olacak. Karakteri canlandıracak oyuncu ise Jack Kesy.

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