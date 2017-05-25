“Çiftdüşün: Çiftgörü” sergisinde, 1970 ve 1980’lerde etkin rol oynayan Moskova kavramsalcığına, George Orwell’ın 1984 romanında kullandığı “Çiftdüşün” kavramına göndermeler bulunuyor. Sergi güncel sanatçıların metin ve imge arasındaki ilişkilerine ışık tutuyor. 25 Mayıs Perşembe (Bugün) günü ziyarete açılan serginin küratörlüğünü, Alistair Hicks üstleniyor.

Küratör Alistair Hicks, sergiyi, yazar ve sanatçı Pavel Pepperstein’in “Siz muhtemelen çiftdüşünü olumsuz bir kavram olarak görüyorsunuz. Rusya’da biz onu yalnızca bir başlangıç olarak görüyoruz.” söylemi üzerinden kurguluyor ve çiftdüşünün bugün bizlerin yegâne umudu haline geldiği yorumunda bulunuyor.

İmgenin saflığı, metnin kutsallığı ile imge ve metnin birer iletişim aracı olarak işlevlerinin de sorgulandığı sergi Moskova kavramsalcılarıyla başlasa da dünyanın dört bir yanından sanatçılara yer veriyor.

Sergide yer alan diğer sanatçılar: Yuri Albert, Nikita Alexeev, Kader Attia, Sarnath Banerjee, Erik Bulatov, Hera Büyüktaşçıyan, Olga Chernysheva, Aslı Çavuşoğlu, Marilá Dardot, Marcel Dzama, Tracey Emin, Merike Estna, Claire Fontaine, Sandra Gamarra, Duan Jianyu, Ali Kazma, William Kentridge, Waqas Khan, Anselm Kiefer, Galim Madanov and Zauresh Terekbay, Marko Mäetamm, Mónica de Miranda, Ciprian Mureşan, Arkadiy Nasonov, Bruce Nauman, Pavel Pepperstein, Raymond Pettibon, RAQS Media Collective, Thomas Ruff, Nedko Solakov, Erdem Taşdelen, Gavin Turk, Keith Tyson, Yangjiang Group.

Sergi kapsamındaki etkinlikler



Küratör Alistair Hicks, 27 Mayıs Cumartesi günü saat 14:30’da, sanatçılardan Waqas Khan ve RAQS Media Collective’den Monica Narula ile bir söyleşi için bir araya geliyor.

Sanatçı Marko Mäetamm ise 7 Haziran Çarşamba günü 16:00 – 18:00 arasında “Nasıl Sanatçı Oldum” isimli çalışmasını Pera Müzesi’nin duvarlarında halka açık olarak yeniden üretiyor. Aynı gün 18:30’da da küratör Alistair Hicks ile bir söyleşi gerçekleştiriyor.

“Çiftdüşün: Çiftgörü” sergisi 25 Mayıs - 06 Ağustos 2017 tarihleri arasında ziyarete açık.