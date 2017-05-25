Geçtiğimiz gün yeni fragmanı yayınlanan Spider Man filminin en can alıcı noktası kuşkusuz kostümüydü.

Bir taraftan okuyan bir taraftan da Avengers'a (Yenilmezler) yardım eden Spider Man'in gücüne güç katan bir yeniliğe ihtiyacı vardı.

Avengers ekibinin en genç üyesi Spider Man'e de bu konuda Tony Stark nam-ı diğer Iron Man (Demir Adam) yardım ediyor. Yeni kostümündeki teknolojik gelişmelerin bir kısmını fragmandan gördüğümüz kadarıyla artık çok daha güçlü ve atik bir Spider Man'imiz var.