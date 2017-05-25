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Kültür-Sanat

Spider Man'e Tony Stark eli değdi

Yarı zamanlı süper kahraman Spider Man (Örümcek Adam), yeni kostümüyle karşımızda

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:51:23

Geçtiğimiz gün yeni fragmanı yayınlanan Spider Man filminin en can alıcı noktası kuşkusuz kostümüydü.

Bir taraftan okuyan bir taraftan da Avengers'a (Yenilmezler) yardım eden Spider Man'in gücüne güç katan bir yeniliğe ihtiyacı vardı.

Avengers ekibinin en genç üyesi Spider Man'e de bu konuda Tony Stark nam-ı diğer Iron Man (Demir Adam) yardım ediyor. Yeni kostümündeki teknolojik gelişmelerin bir kısmını fragmandan gördüğümüz kadarıyla artık çok daha güçlü ve atik bir Spider Man'imiz var.

SPIDER-MAN: HOMECOMING’İN YENİ FRAGMANI

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