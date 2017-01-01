İran asıllı ressam ve heykeltraş Maryam Ashkanian yeni koleksiyonu göz kamaştırdı.
"Sleep Series" (Uyuyan Seri) adını verdiği koleksiyonu uluslararası sanat camiasında büyük ilgi gördü.
Sanatçı yeni koleksiyonunda yastıkların her birinin üzerine uyuyan insan portreleri nakışladı.
Ashkanian bu şekilde daha geniş bir aleme girmenin yolunun uykudan geçtiğini vurguluyor.
"Sleep Series" koleksiyonunu ortaya çıkarmak için onlarca insanı uykusunda gözlemlemek durumunda kalan Maryam Ashkanian'ın bu işi, eşsiz bir koleksiyon olarak sanat dünyasındaki yerini aldı.
Maryam Ashkanian; 2012 yılında Gilan Üniversitesi Sanat Fakültesi Resim Bölümünü bitirdi.
2011 yılından bu yana yedi solo sergi açtı.
2009 yılından bu yana da aralarında Edinburgh, Varşova, Dubai ve Londra olmak üzere pek çok şehirde grup sergisine katıldı.