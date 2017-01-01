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KÜLTÜR-SANAT

Hayal alemindeki yastıklar

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:42:32

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    İran asıllı ressam ve heykeltraş Maryam Ashkanian yeni koleksiyonu göz kamaştırdı.

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    "Sleep Series" (Uyuyan Seri) adını verdiği koleksiyonu uluslararası sanat camiasında büyük ilgi gördü.

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    Sanatçı yeni koleksiyonunda yastıkların her birinin üzerine uyuyan insan portreleri nakışladı.

  • 4 Hayal alemindeki yastıklar
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    Ashkanian bu şekilde daha geniş bir aleme girmenin yolunun uykudan geçtiğini vurguluyor.

  • 5 Hayal alemindeki yastıklar
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    "Sleep Series" koleksiyonunu ortaya çıkarmak için onlarca insanı uykusunda gözlemlemek durumunda kalan Maryam Ashkanian'ın bu işi, eşsiz bir koleksiyon olarak sanat dünyasındaki yerini aldı.

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