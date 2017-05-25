Beyaz Müzayede, 4 Haziran’da Orjin Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek ‘40. Çağdaş ve Modern Sanat Müzayedesi’ ile sezonu kapatıyor. 25 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Beyaz Müzayede’nin Nişantaşı’ndaki sanat mekânı ‘Beyaz Space’de sanatseverlerin ziyaretine açık.



Burhan Doğançay'ın 1973 tarihli Hücum Serisi’nden ‘Swirling Breakthrough’ isimli yapıtı 170 bin-250 bin TL

Türk Çağdaş Soyut Sanatı’nın çok önemli ustası Adnan Çoker’in ise 1996 tarihli ‘Çemberli Mor II’ isimli yapıtı 180 bin-260 bin TL'ye satışa çıkıyor.

Türk Çağdaş Figüratif Sanatı’nın diğer ustalarına kıyasla sınırlı sayıda eseri bulunan Alaettin Aksoy’un 1987 tarihli ‘Yalan’ isimli 150x188cm ebatlı başyapıtı 200 bin-300 bin TL satışa sunuluyor.

Bu sene kaybettiğimiz Yüksel Arslan’ın 2002 tarihli ‘G. Büchner et R. Lenz’ isimli 564 no’lu ‘Arture’ü 80 bin-160 bin TL'den satışa sunuluyor.

Mehmet Güleryüz’ün 1986 tarihli ‘Kaplan Adamın Karısı’ isimli yapıtı 180 bin-260 bin TL tahmini fiyat aralıkları ile görücüye çıkıyor.

Türk Modern Sanatı’nın en büyük ustalarından ‘Hocaların Hocası’ Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ‘Karabaş Dönemi’ diye anılan, koleksiyonerler tarafından en çok aranan dönemine ait ‘Kalamış’tan’ isimli meşhur yapıtı 70 bin-130 bin TL tahmini fiyat aralıkları ile yer alıyor.