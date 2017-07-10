1 | 60

Dünya mirasları, UNESCO tarafından belirlenen kültürel ve doğal varlıklardan oluşuyor. UNESCO'nun 1972 yılındaki genel konferansında, Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Antlaşması'nı 175'ten fazla ülke imzaladı. Bu ülkelerin korumayı garanti ettikleri anıt ve sit arasından, Dünya Mirası Kıstasları'na uygun bulunanlar listede yer aldığı gibi, imzalanan bu antlaşma sayesinde Dünya Miraslarının gelecek nesillere aktarılması planlanmakta.

İstanbul'un Tarihi Alanları, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın yanı sıra 2017'de Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Geyre mahallesindeki Afrodisyas da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine dahil edildi.

Afrodisyas ile birlikte, Türkiye'deki UNESCO Dünya Mirası sayısı, 16'dan 17'ye çıktı.

Şimdi ülkemizin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 17 kültür varlığımıza göz atalım...

İşte UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilme yıllarına göre, Türkiye'deki UNESCO Dünya Mirasları!