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KÜLTÜR-SANAT

UNESCO Dünya Mirası listesinde Türkiye'den 17 yer!

10 Haziran 2017 Cumartesi, 09:12:21 HABERTURK.COM

UNESCO Dünya Mirası listesinde birçok kültürel ve doğal varlık yer alıyor. 2017 yılında Aydın'daki Afrodisyas'ın da listeye eklenmesiyle birlikte, Türkiye'deki UNESCO Dünya Mirası sayısı 17 oldu. İşte Dünya Mirası listesine girme yıllarına göre sıralanmış, Türkiye'deki Dünya Mirasları

  • 1 UNESCO Dünya Mirası listesinde Türkiye'den 17 yer!
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    Dünya mirasları, UNESCO tarafından belirlenen kültürel ve doğal varlıklardan oluşuyor. UNESCO'nun 1972 yılındaki genel konferansında, Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Antlaşması'nı 175'ten fazla ülke imzaladı. Bu ülkelerin korumayı garanti ettikleri anıt ve sit arasından, Dünya Mirası Kıstasları'na uygun bulunanlar listede yer aldığı gibi, imzalanan bu antlaşma sayesinde Dünya Miraslarının gelecek nesillere aktarılması planlanmakta. 

    İstanbul'un Tarihi Alanları, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın yanı sıra 2017'de  Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Geyre mahallesindeki Afrodisyas da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine dahil edildi.

    Afrodisyas ile birlikte, Türkiye'deki UNESCO Dünya Mirası sayısı, 16'dan 17'ye çıktı. 

    Şimdi ülkemizin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 17 kültür varlığımıza göz atalım...

    İşte UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilme yıllarına göre, Türkiye'deki UNESCO Dünya Mirasları!

  • 2 UNESCO Dünya Mirası listesinde Türkiye'den 17 yer!
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    1- Göreme Milli Parkı ve Kapadokya / Nevşehir (1985)

    Kuzeyde Kızılırmak, doğuda Yeşilhisar, güneyde Hasan Dağı ile Melendiz Dağı, batıda Aksaray ve kuzeybatıda Kırşehir ile sınırlanıyor Kapadokya.

  • 3 UNESCO Dünya Mirası listesinde Türkiye'den 17 yer!
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    İnsan izlerinin kalkolitik döneme kadar uzandığı Kapadokya, Erciyes Dağı ve Hasandağ'ın püskürttüğü lavların bin yıllar boyunca erozyona uğramasıyla eşsiz bir görünüm kazandı.

  • 4 UNESCO Dünya Mirası listesinde Türkiye'den 17 yer!
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    Doğal potansiyelinin dışında yöre, Hitit, Pers, Bizans, Selçuklu ve daha bir çok uygarlıktan izler barındırıyor.

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    Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, doğal ve kültürel miras olarak 1985 yılından beri UNESCO Dünya Mirasları listesinde bulunuyor.

     

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Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir
    Misafir 14 Haziran 2017 Çarşamba 08:25
    Güzel çalışma; gezip görmek lazım.
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