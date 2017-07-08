Filmlerde gözden kaçan ya da mantık hatasına neden olan sahneler
17 Haziran 2017 Cumartesi, 11:20:02 | Güncelleme: 08 Temmuz 2017 Cumartesi, 09:37:34
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"Tarkan Viking Kanı" filminde denizin içinde çekilen sahneler İzmir'de bir otelin havuzunda çekilmiştir.
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Ahtapot ile boğuşma sahnesinde arka planda çekimin yapıldığı havuzun duvarları görünüyor.
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İşte o görüntüler...
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İyi Aile Çocuğu filminde bir set çalışanı kadraja giriyor.
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Yönetmenliğini Osman Seden'in yaptığı 1978 yapımı İyi Aile Çocuğu filmi Kemal Sunal'ın iki karaktere birden hayat verdiği güzel bir film.
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Bu filmin soygun sahnesinde Kemal Sunal, adamları kasaya kilitlerken kapı geri açılmasın diye tutan bir el kadraja giriyor.
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Türkan Şoray ve Bulut Aras'ın başrolünü oynadığı 1978 yapımı "Sultan" filminde Adile Naşit'in olmayan başörtüsü sahne açısı değişince birden başında oluyor.
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Adile Naşit'in, filmdeki adıyla Hatice Abla'nın başında başörtü olmadığı kamera açısı.
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Koşarak muhtarın oğlu Kemal'in yanına gidiyor.
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Kemal ile Hatice Abla konuşuyor.
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Kamera açısı değişince Adile Naşit'in başında başörtüsü olduğu görülüyor.
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İşte filmden kesilmeyi unutulan ya da tekrar çekimi masraflı olduğu için, hatalı çekimiyle vizyona giren filmler...
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Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1977 yapımı İbo ile Güllüşah filminde Kemal Sunal'ın sepettekileri indirdiği sahnede sepetin altındaki bir kişinin sepeti tuttuğu kameraya yansıyor.
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"Neşeli Günler" filminde turşu dükkanında geçen sahnede turşu kavanozlarının arasında bir set çalışanının eli görünüyor.
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"Hababam Sınıfı Tatilde" filminde yıllar sonra keşfedilen detay sosyal medyada dile getirildi.
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Filmin bu sahnesinde tahtanın sağ üst köşesinde tarih ve saat yazıyor ama...
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Araya giren sahne sonrasında...
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tahtadaki yazıların silinmiş olduğu gözlerden kaçmıyor.
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İlyas Salman ve Şener Şen'in başrolünü oynadığı "Banker Bilo" filminde bir sahnede filmin yönetmeni Ertem Eğilmez koltukta oturup çekimi izlerken görülüyor.
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1974 yapımı "Uyanık Kardeşler" filminde Kadir İnanır'ın altındaki eşofman sahneler arasında birden yok oluyor.
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1972 yapımı "Sev Kardeşim" filmindeki motosiklet sahnesinde Halit Akçatepe yerine dublörünün motoru kullanması filme böyle yansıyor.
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Sadri Alışık'ın başrolünü oynadığı 1973 yapımı "Turis Ömer Uzay Yolu" filminin bir sahnesinde otomobilden herkes inerken, diğer açıda Turist Ömer'in boş arabanın arka koltuğundan indiği görülür.
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1974 yapımı "Köyden İndim Şehire" filminde herkes yemek masasındayken Halit Akçatepe'nin arkasından geçen bir kişinin gölgesi filme böyle yansıyor.
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Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı 1973 yapımı "Battal Gazi Geliyor" filminin bir sahnesinde Cüneyt Arkın'ı taşıyan kablolar görünüyor.
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Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı "Şark Bülbülü" filminin havuz sahnesinde filmin yönetmeni Kartal Tibet camdan yansır.
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"Sakar Şakir" filminde kovanın dibinin önceden kırık olması kameraya böyle yansıyor.
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1976 yapımı "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filminin bir sahnesinde set ekibi kadraja giriyor.
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"Bir Yabancı" isimli filmde Necla Nazır rolü için mağazanın vitrinine cansız manken atan set çalışanı kameraya yansıyor.
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1975 yapımı "Küçük Bey" filminde Ahmet Özhan, Hale Soygazi'nin canlandırdığı karaktere farklı isimlerle seslenince, Soygazi arkadaşına bakarak gülüyor.
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Ayhan Işık'ın başrolünü oynadığı "Şahane Züğürtler" filminin bir sahnesinde çekimi izleyen bir kişi sahneye giriyor.
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"Neşeli Günler" filminin bir sahnesinde Münir Özkul duvarda olmayan prize ütünün fişini takıyor.
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Ayhan Işık'ın başrolünü oynadığı "Şerefimle Yaşarım" filminin patlama sahnesinde kullanılan oyuncak araba unutulmayan hatalar arasına giriyor.
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Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı "Korkusuz Korkak" filminde birden ortaya çıkan silah gözden kaçmıyor.
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Orhan Gencebay "Bir Teselli Ver" filminde arabayı arka koltukta kullanıyor.
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"Hababam Sınıfı Uyanıyor" filminde Mahmut hocanın odasının ikinci katta olmasına rağmen öğrencilerin tünel kazarak Mahmut hocanın odasına çıkması mantık hatasına yol açmış. (Badi Ekrem'in cirit atması, Mahmut hocanın odasının üst katta olduğunu gösteriyor.)
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"Hababam Sınıfı Uyanıyor" filminde aynadan çekim ekibinin görünmesi kameraya böyle yansıyor.
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"Sahte Kabadayı" filminde kamera açısına set ekibi giriyor.
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Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı 1971 yapımı "Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri" filminin dövüş sahnelerinden birinde otomobil kadraja giriyor.
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"Yüz Numaralı Adam" filminde Oya Aydoğan otomobilin arka koltuğunda oturarak araba kullanıyor.
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"Gol Kralı" filminde Kemal Sunal'ın forma numarası aynı maç içinde değişiyor.