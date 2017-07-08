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KÜLTÜR-SANAT

Filmlerde gözden kaçan ya da mantık hatasına neden olan sahneler

17 Haziran 2017 Cumartesi, 11:20:02

  • 1 Filmlerde gözden kaçan ya da mantık hatasına neden olan sahneler
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    "Tarkan Viking Kanı" filminde denizin içinde çekilen sahneler İzmir'de bir otelin havuzunda çekilmiştir.

  • 2 Filmlerde gözden kaçan ya da mantık hatasına neden olan sahneler
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    Ahtapot ile boğuşma sahnesinde arka planda çekimin yapıldığı havuzun duvarları görünüyor.

  • 3 Filmlerde gözden kaçan ya da mantık hatasına neden olan sahneler
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    İşte o görüntüler...

  • 4 Filmlerde gözden kaçan ya da mantık hatasına neden olan sahneler
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  • 5 Filmlerde gözden kaçan ya da mantık hatasına neden olan sahneler
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 35
  • Misafir
    Misafir 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:29
    Güzel yorum atan kişilere disslike atan şahısları merak ediyorum...
  • Misafir
    Misafir 26 Haziran 2017 Pazartesi 07:29
    Bence ne kadar bu tür teknik hatalarda olsa bu cekilen filmleri bu zamanin en son teknolojisiylede kusursuz cekseler ofilmler o o kadar dogal olur nede yüregimizde yer eder bence o filmler Efsane ve hepde öyle kalacaklar yüregimizde.
  • Misafir
    Misafir 26 Haziran 2017 Pazartesi 03:35
    Bir tespitte ben yapayım. Kemal Sunalın İyi Aile çocuğu filminin sonuna doğru bankayı ikizi soymaya yeltenirken bankanın kasasının kapısında bekleyen 2 adama vurup içeri hapsediyor. O arada kasa kapısından önce demir parmaklı kapıyı üstüne kapatırken bir el çıkıp kapıyı tutuyor.
  • Misafir
    Misafir 25 Haziran 2017 Pazar 19:36
    helal olsun iyi tespitler
  • Misafir
    Misafir 25 Haziran 2017 Pazar 06:43
    O kadar olur, yine de çok çok güzeller... Çocukluk günlerimizi hatırlatıyor. Mutluluk ve huzur veriyor..
  • Misafir
    Misafir 24 Haziran 2017 Cumartesi 22:14
    Orhan gencebay arabayi arkada kullaniyor
  • Misafir
    Misafir 24 Haziran 2017 Cumartesi 21:19
    hala akilarda ve simdiki flimlere yuz cekerrrr
  • Misafir
    Misafir 24 Haziran 2017 Cumartesi 21:14
    vay be
  • Misafir
    Misafir 24 Haziran 2017 Cumartesi 13:06
    yemişim hataları. şimdiki filmlere bin basar hepsi samimiyetleriyle.
  • Misafir
    Misafir 24 Haziran 2017 Cumartesi 12:12
    gol kralı filmini izleyipte forma numarasındaki hatayı görmemiş olanlar kördür. bariz belliydi zaten ama diğerlerindeki hatayı tesbit etmek, aşırı dikkat gerektirir
  • Misafir
    Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 07:28
    o filmlerde doğallık ve içtenlik vardı bizdendi
  • Misafir
    Misafir 20 Haziran 2017 Salı 10:00
    sağlam tespit
  • Misafir
    Misafir 19 Haziran 2017 Pazartesi 02:25
    bu adamlar bu acemilikle kamyonla para kazandı,basit basit filmlerle güya sanat yaptılar
  • Misafir
    Misafir 24 Haziran 2017 Cumartesi 11:40
    kamyonla para basit güya sanat.yorumunu tarif etmişsin.
  • Misafir
    Misafir 18 Haziran 2017 Pazar 09:12
    güzel yakalamışsınız tebrikler
  • Misafir
    Misafir 18 Haziran 2017 Pazar 01:38
    30 yıl oldu başka kimse çekemedi böyle filmleri. Hata olsa ne olur ki?
  • Misafir
    Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 17:43
    efsane filmler vay be :)
  • Misafir
    Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 17:20
    hiçbirimiz farketmedik. öyle olmasına rağmen güzel filmlerdi
  • Misafir
    Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 15:53
    İlk sahnede kovanın rengi gri. Sonraki sahnede mavi renk.
  • Misafir
    Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 15:17
    kim takar o hataları...
  • Misafir
    Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 14:03
    Kemal abi suana kadar bize yuturdunya helal olsun hic kimse senin yerini tutamaz ))
  • Misafir
    Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 13:31
    Orhan Gencebay'ın arka koltukta araba kullanması bomba
  • Misafir
    Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 13:12
    kaç sene önce çekilmis olan flmlere takılacagınıza daha yeni çekilen dizilerde bile var asıl bunları gözden kaçırmayın
  • Misafir
    Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 13:06
    Kemal Abimiz Türk Sinema Tarihinin En Büyük ve En kaliteli oyuncusudur.
  • Misafir
    Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 13:03
    Tüm hata ya da eksikliklere rağmen doğal olması yetti ve yetiyor
  • Misafir
    Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 12:53
    Her hataysiyla süper hepside okadarda olsun☺️
  • Misafir
    Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 12:43
    Bu filmler Türk Milletinin ortak mirası
  • Misafir
    Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 12:43
    Hala o kovanın niye boyandığını çözemedim :)
  • Misafir
    Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 12:35
    o zamanlar filme cikiliyor. belki cekilen sahneleri yonetmen ve kurgucu haftalar sonra goruyor. geri donup tekrar cekme sanslari cok az
  • Misafir
    Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 12:32
    Aaaaa gerçekten
  • Misafir
    Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 12:26
    EN KOMİĞİDE GENCEBAYIN ARKA KOLTUKTA ARABA KULLANMASI. ADAMI HER İŞİ KOMEDİ. PLAY BACK YAPARKENDE SİBEL CAN ŞARKIYI SÖYLÜYORDU YA. KOPTUM AMMA KOMİK ADAMSIN ABİ. YILLARCA MİLLETİ ŞARKILARINLA EFKARA BOĞDUN ŞİMDİ GÜLDÜRÜYORSUN. ALLAHTA SENİ GÜLDÜRSÜN EMİ.
  • Misafir
    Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 13:23
    çok komik
  • Misafir
    Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 12:12
    Bu filmleri defalarca izlememe rağmen bu küçük hataları hiçbir zaman göremedim.
  • Misafir
    Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 12:11
    film çekiyor abi o kadarda olacak onlar, biz bu filmleri izlerken o kadar takılmadık 1-2 sn oda
  • Misafir
    Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 12:06
    o kovanın metal görünümü vermek için boyandığı ve alt tarafının ise boyanmadığı bence gözden kacan en önemli detay
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