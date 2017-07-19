20 Haziran 2017 Salı, 15:27:40 | Güncelleme: 19 Temmuz 2017 Çarşamba, 11:26:42
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New York Times yazarları 21. yüzyılın en iyi filmlerini seçti. Son yılların en konuşulan filmlerinden Mad Max: Fury Road, 19. sıraya yerleşirken; bakın birinci sırada hangi film yer alıyor!
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Film izleyeceksiniz ama henüz izlemek için güzel bir film bulamadınız mı? New York Times yazarları en iyi 25 filmi derledi.
Times'ın sinema koruyucularından aldığı yardımlarla geleceğin klasikleri olmaya aday olarak seçtiği filmleri sizler için bir araya getirdik. Ortaya çıkan liste oldukça etkileyici...
İşte 21. yüzyılın en iyi filmleri
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25- The 40 Year Old Virgin
Kırk yaşındaki Andy halen cinsel ilişki yaşamamıştır. Oysa hayatının diğer kısımları gayet başarılı bir biçimde devam etmektedir. Elektronik mağazasında çalışmaktadır. Çizgi roman koleksiyonuna sahiptir. Zevkle döşenmiş bir evde yaşar ve iyi arkadaşları vardır. Bir gün arkadaşları Andy’nin yegane sorunu olan şu seks meselesini çözmeye karar verirler. Ona ellerinden geldiğince destek vererek kendine güvenmesini sağlamak için uğraşırlar. Andy uzun süre bunlardan etkilenmez ta ki 3 çocuk annesi Trish ile karşılaşana dek. Arkadaşları nihayet amaca ulaştıklarını düşünürlerken ikilinin, ilişkilerine “seks yok” kuralı koyarak başladıklarını öğrenirler.
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24- Eternal Sunshine of the Spotless Mind
İki yıl boyunca beraber olduğu sevgilisinden oldukça şaşırtıcı bir haber alan Joel Barish, bir teknolojik deneye katılan sevgilisine ilişkilerini tamamen hafızasından silinmeden hatırlatmaya çalışmaktadır. Yani Barish’in kim olduğunu bile hatırlamamaktadır. Bu gelişme üzerine küplere binen adam, aynı prosedürü kendi üzerinde de gerçekleştirmek ister.
Film, adamın hafızaları silinirken, yaşanılan ilişkiyi gözler önüne serer. Adam da bir kez daha oldukça iyi başlayan ve sonradan tadı kaçan ilişkiyi izler. Fakat zaman geçtikçe ve sıra yaşanılan güzel şeylere gelince, üzerindeki müdaheleyi durdurmak ister. Pişman olmuştur!
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23- Silent Light
Gösterişsiz ve mütevazı bir yaşam sürmekte olan Johan, ailesiyle birlikte Meksika'nın kuzeyinde yaşamaktadır. Marianne isimli bir kadına aşık olması, yıllardır sürdürmekte olduğu bu düzeni sarsan ilk şey olur. Johan, yıllardır aşık olduğu kadını aldatmak ya da yeni tanıştığı bu duyguyu bastırmak arasında seçim yapma anıyla yüzleşmek zorundadır...
Stellet licht, yaşayan en önemli sinemacılardan biri olan usta yönetmen Carlos Reygadas'ın kaleme alıp yönettiği değerli yapıtlardan biri. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'ye aday gösterilen ve Jüri Ödülü'ne layık görülen film çeşitli festivallerden 30'a yakın ödülle dönmüştür.
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22- I'm Not There
Tam anlamıyla bir müzik ilahı olan Bob Dylan, kariyeri boyunca sayısız türde klasik üretmiş ardından da bir ömür boyu konuşulacak bir efsane haline gelmiştir. Bu başarısının yanı sıra son derece de gizemli ve ketum olduğu da bilinen bir gerçektir. Sanatçının hayatının farklı dönemlerini ve dönüm noktalarını ele alan film, Dylan'ın hayatının saklı kalmış dönemlerine ışık tutuyor.
2007 Venedik Film Festivali'nde Jüri Büyük Ödülü'nü alan ve Cate Blanchett'a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran filmin müzikleri usta müzisyenlerden kurulu bir kadro tarafından kotarılmıştır.
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21- Wendy ve Lucy
Ekonomik durumu iyi olmayan Wendy Carroll, doğru düzgün para kazanabilmek için köpeği Lucy ile birlikte Alaska'da ki bir balık fabrikasında çalışmak üzere yola çıkar.
Ancak Oregon'da arabası bozulunca bir de üstüne köpeği Lucy'i de kaybedince içinde bulunduğu zor durum onu önemli kararlar almak zorunda bırakacaktır.
Wendy & Lucy, Amerika'nın yıpratıcı ekonomik koşullarında hayatta kalma çabası veren insanların hikayesini Wendy'nin durumu üzerinden çarpıcı bir biçimde anlatıyor. Kelly Reichardt'ın sade ama etkileyici yönetmenliği ve Michelle Williams?ın duru performansıyla kaçırılmaması gereken bağımsız bir yapıt.
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20- Moonlight
İnsan ilişkileri ve insanın kendini keşfetmesi hakkında bir film olan Ay Işığı, genç siyahi bir adamın çocukluğundan yetişkinliğe kadar Miami'nin zor bir mahallesinde, hayatta kendine yer edinme savaşını ve büyüme hikayesini anlatıyor. Chiron'un hayatının 3 ayrı dönemini anlatan film kahramanın annesi ile ilişkisine, okul hayatına, romantik ilişkisine, iş hayatına ve uyuşturucu satıcılığı yapan Juan ile olan ilişkisine değiniyor.
Onlarca ödüle ve adaylığa layık görülen filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Barry Jenkins üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson Janelle Monáe ve Naomie Harris gibi isimler bulunuyor.
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19- Mad Max: Fury Road
Nükleer savaşın ardından dünya, çöllerin yaygınlaştığı ve susuzluk probleminin arttığı bir yer haline gelmiş, aynı nedenle medeniyet çöküşe doğru sürüklenmiştir. Hayatta kalma içgüdüsü had safhada olan Max (Tom Hardy), eşi ve çocuğunu kaybetmenin ardından huzuru ararken, Savaş Çocukları tarafından esir alınır. Bölgenin su ve benzin gibi kaynaklarını elinde tutan hükümdar Ölümsüz Joe'nin bölgesinde kan torbası olarak tutulan Max, her an kaçış için fırsat kollamaktadır.
Kimyasal bir çöl fırtınasının ardından zincirlerinden kurtulan Çılgın Max, Furiosa ile yanındaki eşleri esiri olarak alacak, kısa süreli çıkar ilişkisi yerini dostluğa bırakacaktır. Yeşil Diyarları arayan Furiosa, en sonunda kendi halkını bulacak ancak geride artık yeşil hiçbir şeyin kalmadığını öğrendiğinde umudunu kaybetme noktasına gelecektir. Çılgın Max'ın planı ise geri dönüp, peşlerindeki tiran Joe'yi atlatarak onun sahip olduğu kaynakları ele geçirmektir.
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18- The Gleaners and I
Politik açıdan solcu görüşü benimsediğini çekincesizce ortaya koyan; yaşam ve ölümlülük üzerine düşüncelerden sanatın toplumdaki rolüne saparken toplum dışına itilmişlere ve marjinallere saygıların sunan Rençperler ve Köylü Kızı, çok farklı konulara değiniyor. Bununla birlikte Varda, filmin kendisinden uzaklaşmasına izin vermiyor; izleyici, sanki bir yolcu koltuğunda oturmuş, usta bir kaptanla aydınlatıcı bir yolculuğa çıktığı hissine kapılıyor. Filmdeki en muhteşem anlardan birinde, yönetmen Varda, ağaçtan olgun incileri toplayıp oracıkta yerken, varlıklı ve bencil insanların açgözlülüğüyle ilgili bir tirada başlıyor. Beylik Marksist teoriyi ezbere okumak yerine sadece bir gözlemini dile getiriyor: 'İyi olmak istemiyorlar' Merkezinde, semt pazarları kapandıktan sonra yiyecek bulmak için artıkları toplayan veya çöplükleri karıştıran modern zamanların rençperlerinin bulunduğu bu acımasız gerçek belgesel boyunca yankılanıyor. Varda, bu marjinal insanların kendi adlarına konuşmalarına izin veriyor ve dünya politikasından kişisel trajedilere kadar her konuyu belagatle ifade ederlerken, film aslında, bu iki kutbun birbirinden o kadar da uzak olmadığını gösteriyor.
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17- Three Times
Tayvanlı yönetmen Hou Hsiao-hsien, film yapımcıları ve dünya çapında eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılandı Her bölüm bir erkeği ve bir kadını ilgilendiriyor. Filmde karakterler, aktör Chang Chen ve Shu Qi tarafından oynandı.
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16- Munich
Olimpiyatlar, 1972 yılında Münih’te başlamıştır. Başarı, ve barışın hakim olduğu ortama bir anda bir haber bomba etkisi yaratarak düşüyor. Bir grup Filistinli terörist, İsrailli atletlerin bulunduğu yatakhaneyi basarak iki sporcuyu öldürüp dokuz kişiyi de rehin almıştır. İstedikleri ise rehinelerle birlikte Münih Havaalanı’na ulaşabilmektir. Hükümet rehine kurtarma operasyonu başlatır. Teröristlerden birinin peşine Mossad ajanı düşer. Ortalık karmakarışıktır. Steven Spielberg, Münih ile iddialı tepkiler almış ve tartışmalar açmış bir yönetmen konumundadır burada.
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15- White Material
Claire Denis, ilk filmi Çikolata’dan 21 yıl sonra, senaryosunu ünlü Fransız yazar Marie N’Diaye ile birlikte yazdığı Beyaz İnsan ile Afrika’ya dönüyor. Denis’ye özgü parçalı bir anlatım izleyen film, şiddetli bir ayaklanmayla sarsılan belirsiz bir Afrika ülkesinde kahve tarlaları olan Maria adında güçlü bir beyaz kadını izliyor. Hasattan bir hafta önce ordu ile isyancılar arasındaki şiddet tırmanıyor ve Maria’nın işçileri kaçıyor. Maria direnmeye kararlı olsa da eski kocası ondan habersiz ailesini Fransa’ya kaçırma planları yapıp çiftliğin satışı için anlaşıyor.
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14- L'Enfant
Daha yirmi yaşındaki Bruno ve on sekiz yaşındaki Sonia, Bruno'nun okul çocuklarından devşirdiği çetesinin kapkaç gelirleriyle geçinmeye çalışırlar. Sonia Jimmy'yi doğurduğunda tasasız hayatlarının düzeni bozulur. Bir süre evsiz kalırlar, Bruno bebeği satar. Sonia tamamen içine kapanarak Bruno ile görüşmek bile istemez. Kazanacağı paradan başka bir şeyi düşünmeyen hala çocuk Bruno'nun büyümesi ve gerçek bir baba olabilmesi için ne yapması gerekir? İşçilerin sosyal kazanımlar sayesinde yaşamlarındaki refah seviyesinin bugün nasıl sıfırlandığını ekrana getiren Dardenne kardeşler, L'Enfant filmiyle bunların silinip süpürülmesinin yol açtığı yıkımı; sefaleti, gençliğin "no future" bir punk akımının etkisiyle çürümeye terk edildiğini gözler önüne seriyorlar.
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13- In Jackson Heights
Jackson Heights, Queens, New York City etnik ve kültürel olarak Amerika’nın ve dünyanın en değişik topluluklarını barındıran yerlerden birisidir. Güney Afrika, Meksika, Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Hindistan, Çin gibi pek çok farklı ülkeden insan buraya göç etmiştir. Bazısı buranın vatandaşıdır, bazısının ise yeşil kartı vardır, bazılarının da hiç belgesi yoktur. Jackson Height’ta yaşayan insanlar, dinsel, kültürel, ırksal ve etnik çeşitlilikleriyle Amerika göçmenlerinin yeni dalgasını temsil ederler. Filmde üzerinde durulan bazı konular tüm büyük Batılı ülkeler için ortaktır.
Filmin konusu, bu topluluktaki insanların günlük hayatlarını ele almaktır. İşleri, topluluk merkezleri, inanışları, politik, kültürel ve sosyal yaşantıları ve Amerikan değerlerine adapte olmakla gelenekleri arasında bağ kurmaya çalışmaları anlatılır. Frederick Wiseman’nın topluluklar hakkındaki üçlemesinin
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12- Timbuktu
Radikal bir grubun yönetimi ele geçirdiği Timbuktu bölgesinde, yönetim tarafından yeni şeriat kuralları koyulur. Artık müzik dinlemek, futbol oynamak, sigara içmek gibi sıradan eylemler dahi yasaklanmış ve halk bu yeni kanunlara uymazsa cezalandırılacak duruma gelmiştir.
Kidane ve ailesi Timbuktu'da insanların yüreğine korku salan karmaşanın altında hayatlarında yeni bir dönemin başlamasına tanık olurlar. Kendi halinde sıradan bir hayat yaşamaya çalışan aile, yeni islamist-köktenci yönetim altına giren bu bölgede bütün bu olayların dışında kalmaya çalışır. Her şey, Kidane'nin çok sevdiği ineğini katleden balıkçı Amadou'yu yanlışlıkla vurması ile değişecektir. Aile Timbuktu'nun acımasız kurallarıyla tanışır.
Filmin yönetmenliğini uluslararası camiada ödüllü filmleri Heremakono (2002), La vie sur terre (1998) ve Bamako (2006) filmleriyle tanınan Afrikalı yönetmen Abderrahmane Sissako üstleniyor.
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11- Inside Llewyn Davis
Yer 1960'lı yılların Amerikası, New York. Manhattan'ın hareketli müzik piyasasında tutunmaya çalışan genç Llewyn Davis, hayatını müzikle kazanmak ve sanatını icra edebilmek için her yolu denemektedir. Halkın önünde saygın bir yere sahip olmak isteyen Davis, bir yandan da şehrin acımasız koşulları altında yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Fakat başını sokabileceği bir evi olmadan eski kız arkadaşı Jean Berkey'in kanepesiyle, kız kardeşinin kendisinden yakınmaları arasında gidip gelir. Dönemin önemli menajerlerinden Bud Grossman'a müziği, plağının bir kopyasını dinletmek tek hedefidir...
Coen Kardeşler'in müzikle dramı harmanladıkları film ünlü folk müzik sanatçısı Dave Van Ronk'un hayatından ilhamla yola çıkıyor. 2013 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan filmin başrolünde Oscar Isaac yer alırken, kendisine Justin Timberlake, John Goodman ve Carey Mulligan eşlik ediyor.
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10- The Hurt Locker
Herkesin potansiyel düşman ve her objenin de ölümcül bomba olduğu Irak'ta, elit askerler dünyanın en zor görevlerinden birinde yer alır. Sıcak savaşın ortasında bombaları imha etmekle yükümlüdürler. Takım lideri William James, hem bu yaygın bombalardan hem de psikolojik ve duygusal etkilenmelerle uğraşmaktadır. James'in iki askeri kendini cürretkarca savaşın ortasına atar. James ise ölümü aldırmadığı için askerlerine yardıma gider. Yeni vahşi liderini korumaya çabalayan adamlar, şehri kaosa sürekler.
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9- Summer House
Genç bir kız erkek arkadaşını unutmak için Fransa'ya kaçar; Önce mektupları sonra onu takip eder, sonra orada kendini takip eder.
Aynı isimli kitaptan uyarlanmış The Summer House (Yazlık Ev) bir genç kızın hayatındaki önemli bir dönüm noktasını anlatır.Karar zamanıdır:geri mi dönmelidir,yoksa devam mı etmelidir?
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8- Boyhood
En son Before Midnight filmiyle izleyici karşısına çıkan Richard Linklater'ın senaryosunu yazıp yönettiği film, çıkış noktası olarak yakın zamanda boşanmış bir çiftin, Mason ve Olivia'nın hikayesine odaklanıyor. Sahip oldukları tek çocukları ise artık anne ve babasının bir arada yaşamadığı gerçeğine alışmak ve bu yabancı düzen içerisinde yaşamayı öğrenmek zorunda. Çocuğun 6 yaşında başlayan bu yeni tecrübesini 12 yıl boyunca sürecek olan bir büyüme evresine yayan yönetmen, bu süreç boyunca yaşananları beyaz perdeye aktarıyor.
Richard Linklater'ın, 12 yıllık bir süre zarfının belirli zaman aralıklarında çekimlerini tamamladığı filmin başrollerini Ellar Coltrane, Patricia Arquette ve Ethan Hawke paylaşıyor.
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7- Inside Out
Küçük Riley için hayat, babasının San Francisco’da yeni bir işe başlamasıyla baştan aşağıya değişir. Orta-Batı’daki yaşamını geride bırakan Riley'ı şimdi yeni bir ev, okul ve arkadaşlar beklemektedir. Peki içindeki duyguları o ne söyler? Neşe (Amy Poehler), Korku (Bill Hader), Öfke (Lewis Black), Nefret (Mindy Kaling) ve Üzüntü (Phyllis Smith)... Riley'in zihninin içinde yaşayan, ona günlük hayatında tavsiyeler veren duyguları bu yeni hayata alışırken ufak bir kaosa neden olacaktır. Neşe, Riley’nin en önemli duygusudur ve onu hep pozitif tutmaya çalışır ama diğer duygular bu yeni hayatına uyum sağlama konusunda biraz şaşkındır...
Orijinal fikri ve yönetmenliği Pete Docter’a ait olan eğlenceli animasyonun senaristi Michael Arndt. Disney ve Pixar'ın ortak yapımı filmin orijinal seslendirme kadrosunda ise Amy Poehler, Bill Hader, Mindy Kaling, Phyllis Smith ve Lewis Black gibi isimler yer alıyor.
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6- Yi Yi
Tayvan'ın başkenti Taipei'de yaşayan Jian ailesinin hayatını ele alan filmde, hikayeleri farklı bakış açılarından ele alınıyor. Ailenin orta yaşlı babası NJ çalıştığı yerde mutsuzdur. İş ortakları yeni yapacakları iş anlaşmasında sadece daha fazla para kazanmanın derdindedir ve bu durum NJ'nin dürüst yapısına aykırıdır. Ayrıca kendisini bekleyen büyük bir sürpriz vardır. Ailenin küçük oğlunun başı okul ve öğretmenleriyle derttedir, kızları Ting-Ting ise zor bir aşk üçgeninin tam ortasında kalmıştır. NJ'nin en büyük problemi ise annelerinin komaya girmesi, bu nedenle de evlerine yerleşmesidir. Ancak bu misafir zamanla ailenin tüm fertlerinin birbirlerine olan bakışlarını değiştirecek sıradışı bir sınav olacaktır.
Edward Yang'ın yazıp yönettiği filmde birçok insani faktör harmanlanarak etkileyici bir hayat portresi çiziliyor. Filmin başrollerinde Nien-Jen Wu, Elaine Jin ve Issei Ogata yer alıyor.
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5- The Death of Mr. Lazarescu
Eric Rohmer'in "Ahlak Üzerine Altı Öykü" serisinden ilham alan genç yönetmen Puiu, benzer bir şekilde Bay Lazasrescu'nun Ölümü'nü Bükreş banliyölerinde geçen altı filmden oluşacak bir serinin ilk filmi olarak kurgulamış. Bay Lazarescu Bükreş'te bir apartman dairesinde tek başına, üç kedisiyle yaşayan 60'lı yaşlarında bir alkoliktir. Bir gece mide krampları ve bulantısıyla uyanınca acil servisi çağırır ve beklemeye başlar. Ambulans nihayet geldiğinde, Lazarescu'nun büyük şehir tıp dünyasındaki karanlık yolculuğu başlar; bir hastaneden diğerine sürüklenir, yanlış teşhis konur, tekrar teşhis konur, beklemeye alınır ve saatler ilerledikçe durumu kötüleşir.
Neredeyse bir belgesel lezzetinde gerçekçi olan film, yönetmenin kendi tabiriyle televizyon dizisi ER ile Rohmer'i buluşturuyor ve bolca kara mizah da içeriyor. Film, eleştirmenlerce bir başyapıt olarak nitelendiriliyor; Bükreş dünyanın herhangi bir şehri, Bay Lazarescu ise pekala yan komşunuz olabilir.
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4- A Touch of Sin
Günümüz Çin topraklarında geçen film, gürültülü ve katotik bölge Guangzhou ile kırsal ve sakin bir şehir olan Shanxi'de geçen hikayeleri kameraya yansıtıyor. Sosyal sınıf farklılıkların göze çarptığı dört farklı bölgede yaşanan dört farklı hikayeyi işleyen film, çarpıcı aksiyon sahnelerinin yer aldığı bir yol filmi olma özelliğini taşıyor. Genç suçluların günlük yaşamlarına izlerken, parçası oldukları toplumların onların hayatını nasıl etkilediğine de tanık oluyoruz.
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3- Million Dollar Baby
Frankie Dunn, tüm hayatını ring üzerinde dehşet dövüşçüler yetiştirerek geçirmiştir. Boksörlerine öğrettiği en önemli ders hayatın temel kuralıdır: Her şeyin ötesinde daima kendini koru! Zaman içinde kızından kopmanın acısı ile uyanışa geçen Frankie, uzun zamandır hiç kimseyle fazla yakınlaşmayı tercih etmeyen bir adamdır.
Frankie’nin salonuna bakan tek arkadaşı eski boksör Scrap, onun hırçın mizacının ardında 25 yıldır affedilmeyi bekleyen bir adamın var olduğunu bilir. Bir gün Maggie Fitzgerald kapıdan içeri girer ve boks öğrenmek istediğini söyler. Dört dalda Oscar sahibi olan filmin yönetmeni Clint Eastwood'dur.
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2- Spirited Away
Japon animasyon üstadı Hayao Miyazaki’nin en değerli yapıtlarından olan film, küçük Chihiro ve ailesinin yeni bir kasabaya taşınmalarıyla açılır. Yolculuk esnasında yolda gördükleri bir tünele dikkat eden aile, tünelin içerisinden geçtiklerinde karşılaştıkları fantastik dünyanın içerisinde büyülenirler. Ancak bu kasabada yolunda gitmeyen bir şeyler vardır, bu büyü kısa bir zaman sonra bozulacaktır. Ailesini kaybeden küçük Chihiro, babasını kurtarmak için korku dolu bir maceraya atılacaktır.
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1- There Will Be Blood
Upton Sinclair’in “Petrol-Oil!” adlı romanından uyarlanan filmin konusu, 20. yüzyılın başlarında geçer. Aile çiftliği arazisinde petrol çıkartma haklarını almasıyla birlikte servetini hızla katlayan bir işadamı ile kısa sürede gelişip kalkınan kasabanın karizmatik genç rahibinin paralel öyküsü anlatılır.
Güney Kaliforniya’da petrol bulunmasının ardından ortaya çıkan tablo, daha önceki yıllardaki “Altına Hücum” olgusunun eşdeğeridir. İşadamının Amerikan Rüyası kavramının farkına varması ve Amerikan Rüyası tarafından yok edilmesiyle birlikte filmin öyküsü hırs ve inançların irdelemesine dönüşür.