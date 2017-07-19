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KÜLTÜR-SANAT

İşte 21. yüzyılın en iyi 25 filmi!

20 Haziran 2017 Salı, 15:27:40 HABERTURK.COM

New York Times yazarları 21. yüzyılın en iyi filmlerini seçti. Son yılların en konuşulan filmlerinden Mad Max: Fury Road, 19. sıraya yerleşirken; bakın birinci sırada hangi film yer alıyor!

  • 1 İşte 21. yüzyılın en iyi 25 filmi!
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    Film izleyeceksiniz ama henüz izlemek için güzel bir film bulamadınız mı? New York Times yazarları en iyi 25 filmi derledi. 

    Times'ın sinema koruyucularından aldığı yardımlarla geleceğin klasikleri olmaya aday olarak seçtiği filmleri sizler için bir araya getirdik. Ortaya çıkan liste oldukça etkileyici... 

    İşte 21. yüzyılın en iyi filmleri

     

  • 2 İşte 21. yüzyılın en iyi 25 filmi!
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    25- The 40 Year Old Virgin

    Kırk yaşındaki Andy halen cinsel ilişki yaşamamıştır. Oysa hayatının diğer kısımları gayet başarılı bir biçimde devam etmektedir. Elektronik mağazasında çalışmaktadır. Çizgi roman koleksiyonuna sahiptir. Zevkle döşenmiş bir evde yaşar ve iyi arkadaşları vardır. Bir gün arkadaşları Andy’nin yegane sorunu olan şu seks meselesini çözmeye karar verirler. Ona ellerinden geldiğince destek vererek kendine güvenmesini sağlamak için uğraşırlar. Andy uzun süre bunlardan etkilenmez ta ki 3 çocuk annesi Trish ile karşılaşana dek. Arkadaşları nihayet amaca ulaştıklarını düşünürlerken ikilinin, ilişkilerine “seks yok” kuralı koyarak başladıklarını öğrenirler.

     

  • 3 İşte 21. yüzyılın en iyi 25 filmi!
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    24- Eternal Sunshine of the Spotless Mind

    İki yıl boyunca beraber olduğu sevgilisinden oldukça şaşırtıcı bir haber alan Joel Barish, bir teknolojik deneye katılan sevgilisine ilişkilerini tamamen hafızasından silinmeden hatırlatmaya çalışmaktadır. Yani Barish’in kim olduğunu bile hatırlamamaktadır. Bu gelişme üzerine küplere binen adam, aynı prosedürü kendi üzerinde de gerçekleştirmek ister.

    Film, adamın hafızaları silinirken, yaşanılan ilişkiyi gözler önüne serer. Adam da bir kez daha oldukça iyi başlayan ve sonradan tadı kaçan ilişkiyi izler. Fakat zaman geçtikçe ve sıra yaşanılan güzel şeylere gelince, üzerindeki müdaheleyi durdurmak ister. Pişman olmuştur!

     

  • 4 İşte 21. yüzyılın en iyi 25 filmi!
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    23- Silent Light

    Gösterişsiz ve mütevazı bir yaşam sürmekte olan Johan, ailesiyle birlikte Meksika'nın kuzeyinde yaşamaktadır. Marianne isimli bir kadına aşık olması, yıllardır sürdürmekte olduğu bu düzeni sarsan ilk şey olur. Johan, yıllardır aşık olduğu kadını aldatmak ya da yeni tanıştığı bu duyguyu bastırmak arasında seçim yapma anıyla yüzleşmek zorundadır... 

    Stellet licht, yaşayan en önemli sinemacılardan biri olan usta yönetmen Carlos Reygadas'ın kaleme alıp yönettiği değerli yapıtlardan biri. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'ye aday gösterilen ve Jüri Ödülü'ne layık görülen film çeşitli festivallerden 30'a yakın ödülle dönmüştür.

     

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  • 5 İşte 21. yüzyılın en iyi 25 filmi!
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    22- I'm Not There

    Tam anlamıyla bir müzik ilahı olan Bob Dylan, kariyeri boyunca sayısız türde klasik üretmiş ardından da bir ömür boyu konuşulacak bir efsane haline gelmiştir. Bu başarısının yanı sıra son derece de gizemli ve ketum olduğu da bilinen bir gerçektir. Sanatçının hayatının farklı dönemlerini ve dönüm noktalarını ele alan film, Dylan'ın hayatının saklı kalmış dönemlerine ışık tutuyor. 

    2007 Venedik Film Festivali'nde Jüri Büyük Ödülü'nü alan ve Cate Blanchett'a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran filmin müzikleri usta müzisyenlerden kurulu bir kadro tarafından kotarılmıştır.

     

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