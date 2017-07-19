1 | 26

Film izleyeceksiniz ama henüz izlemek için güzel bir film bulamadınız mı? New York Times yazarları en iyi 25 filmi derledi.

Times'ın sinema koruyucularından aldığı yardımlarla geleceğin klasikleri olmaya aday olarak seçtiği filmleri sizler için bir araya getirdik. Ortaya çıkan liste oldukça etkileyici...

İşte 21. yüzyılın en iyi filmleri