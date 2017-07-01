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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (7 Temmuz 2017)

01 Temmuz 2017 Cumartesi, 05:15:51

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (7 Temmuz 2017)
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    İstanbul Caz Festivali kapsamında 19.45’te Beykoz Kundura’da Miles Mosley ile JUNUN featuring Shye Ben Tzur and the Rajasthan Express konseri gerçekleşecek. Sahne 2’de ise Bilal Karaman Trio ve ardından MadenÖktemErsönmez birer konser verecek. Kapı Açılış 19.00’da

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (7 Temmuz 2017)
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    KüçükÇiftlik Park sahnesi Belçikalı ikili Dimitri Vegas & Like Mike performansına ev sahipliği yapacak. 

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (7 Temmuz 2017)
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    Sevilen şarkılarıyla Mirkelam, saat 22.00’de Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde olacak. 

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (7 Temmuz 2017)
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    ANKARA-Yeni Türkü konseri saat 23.00’te Bis by Newcastle sahnesinde

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  • 5 Bu hafta ne yapsak? (7 Temmuz 2017)
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    İZMİR-Güçlü yorumuyla Jehan Barbur saat 22.00’de Nea Efessos Boutique Hotel’de bir konser verecek

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