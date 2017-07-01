Bu hafta ne yapsak? (7 Temmuz 2017)

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İstanbul Caz Festivali kapsamında 19.45’te Beykoz Kundura’da Miles Mosley ile JUNUN featuring Shye Ben Tzur and the Rajasthan Express konseri gerçekleşecek. Sahne 2’de ise Bilal Karaman Trio ve ardından MadenÖktemErsönmez birer konser verecek. Kapı Açılış 19.00’da