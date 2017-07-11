1 | 31

National Geographic, dünyanın dört bir yanından gelen en güzel fotoğrafları sürekli olarak sergiliyor. Prestijli fotoğraf yarışmaları, en iyi fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

2017 National Geographic fotoğraf yarışmasının gönderimleri 30 Haziran'da kapatılmasına rağmen kazananlar Ağustos ayına kadar ilan edilmeyecek. Sonuçlar ilan edilene kadar beklemeyi kolaylaştırmak için, National Geographic editörleri favori karelerini yayınladı. Bizde editörlerin yayınlanan favori karelerini sizler için bir araya getirdik.

İşte National Geographic editörlerinin favori listesi!